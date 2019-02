Derbi madrileño Courtois: «Me da igual lo de la placa» Courtois, al término del encuentro disputado frente al Atlético de Madrid. / AFP El belga dice sentirse ajeno a las hostilidades de la afición del Atlético en su regreso como jugador del Real Madrid NACHO CABALLERO MADRID Sábado, 9 febrero 2019, 19:47

Thibaut Courtois fue uno de los grandes protagonistas en la tarde de este sábado durante el derbi disputado en el Wanda Metropolitano que terminó con victoria blanca por 1-3. Antes del encuentro, la placa de homenaje por sus 154 partidos disputados con la camiseta rojiblanca se convirtía en el foco de ira de los aficionados, los cuales despositaron ratas de peluche y latas de bebidas vacías para estropearla.

Al termino del encuentro atendió a varios medios en la zona de vestuarios, afirmando no ser consciente de esta situción: «No lo he visto y me da igual. Estoy aquí para jugar partidos. Tengo mucho respeto al Atleti y a su afición. Prefiero que me reciban de otra manera, como cuando vine con el Chelsea el año pasado. Yo paso de todo. Soy un adulto y me concentro en ganar».

El partido dejó varias jugadas polémicas, como el gol que le anotó el delantero del Atlético Álvaro Morata, que finalmente fue anulado por fuera de juego: «Simplemete he visto que el partido se ha parado algunas veces. Hay que respetar a los árbitros en esta situación».

La placa de Courtois, antes del encuentro. / Javier Varela

Con esta victoria las posibilidades del Real Madrid de seguir luchando por las tres competicione aumentan, colocándose ya segundo en Liga, en semifinales de la Copa del Rey y en octavos a la espera del cruce frente al Ajax: «Cuando eres jugador del Madrid luchas por todo hasta el final. Algunos decían que era mejor tirar la Liga, pero yo creo que hay que luchar hasta la última jornada», comentaba el portero.