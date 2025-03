El Real Madrid se hace el harakiri en el Villamarín

Óscar Bellot Madrid Domingo, 8 de marzo 2020 | Actualizado 09/03/2020 00:17h. Comenta Compartir

El Benito Villamarín pone a prueba la consistencia del Real Madrid tras un clásico que ha devuelto la convicción a los blancos en sus posibilidades de abrochar la Liga e incluso la fe en una remontada contra el Manchester City en la vuelta de octavos de la Champions que hace una semana se veía casi imposible. Reafirmado por el triunfo ante el Barça que sellaron los goles de Vinicius y Mariano, el mejor equipo a domicilio del campeonato busca reencontrarse con la victoria lejos del Santiago Bernabéu frente a un Betis que precisa sumar para acallar el ruido de sables que vuelve a amenazar a Rubi.

Especialista en levantar situaciones límite, el técnico catalán recibe al Real Madrid en una tesitura parecida a aquella en la que le visitó a comienzos de noviembre, cuando unas tablas a nada en el coliseo de Chamartín diluyeron los rumores de destitución de un preparador que sólo había amarrado cuatro puntos de los quince anteriores y que tenía, como ahora, un derbi a la vista al que posiblemente no hubiera llegado de no haber frenado al conjunto de Zidane, que venía de golear al Leganés pero que se quedó seco ante la portería de Joel Robles y dejó pasar la oportunidad de colocarse como líder en solitario de la Liga, horas después de que el Barcelona cayese ante el Levante en el Ciutat de València.

Cuestionado de nuevo por la mala dinámica de un cuadro que ha enlazados tres derrotas y otros tantos empates desde que superara el pasado 19 de enero a la Real Sociedad en la última sonrisa de la parroquia verdiblanca, Rubi vuelve a interponerse en el camino del Real Madrid, cuya mala trayectoria reciente contra el Betis en el Bernabéu -tres duelos consecutivos sumando para los visitantes- contrasta con su buen hacer en Heliópolis, territorio que asaltaron los blancos en sus tres desplazamientos más recientes: 1-6 en la campaña 16-17, 3-5 en la 17-18 y 1-2 en la 18-19. Un triunfo este último certificado de modo agónico con un gol de falta del exbético Ceballos, hoy cedido en el Arsenal, después de que Modric adelantase al equipo que por entonces tutelaba Santiago Solari y el exmadridista Canales pusiese el empate mediada la segunda parte.

Un campo especial para Zidane

Sólo dos veces ha derrotado el Betis al Real Madrid en su estadio en Liga desde aquel 3-1 del curso 2001-2002, cuando los tantos de Gastón Casas, Capi y Joaquín aguaron el bautismo ofensivo de Zidane con la elástica merengue. El incombustible extremo del Puerto de Santa María sigue siendo el santo y seña verdiblanco, mientras el marsellés rige el destino de los blancos, con el título de Liga como una meta que se ve más factible tras doblegar al Barça el pasado fin de semana pero que podría volver a alejarse de reincidir en desatinos que han costado un puñado de puntos frente a rivales de esa segunda parte de la tabla en la que habita el Betis.

Zidane no quiere más distracciones, por lo que pisará Heliópolis en guardia pero con sensibles bajas. No estará Isco, uno de los destacados en el clásico pero al que una lumbalgia dejó en Madrid, y deberá hacer encaje de bolillos en el lateral derecho. La gripe mantuvo en la capital a Carvajal y Nacho, por lo que Militao regresará a la demarcación en la que se desenvolvió la pasada temporada en el Oporto tras la vuelta de Pepe a Do Dragao. La ausencia de Isco devuelve al once a Modric mientras Vinicius, al que su gol al Barça ha convertido en el hombre de moda, conformará esta vez tridente con Lucas Vázquez y un Benzema que acumula seis partidos sin ver puerta pero tiene buenos números contra el Betis: siete dianas en trece enfrentamientos. Jovic volvió a quedarse fuera de una lista en la que sí entró Mariano, revitalizado por su tanto del pasado domingo, y a la que regresaron Rodrygo tras cinco ausencias seguidas, la última por sanción, y James.

La salud del plantel es de lo poco que da tranquilidad a Rubi. El mexicano Laínez retornó esta semana a los entrenamientos tras mes y medio en el dique seco por una apendicitis y el portugués Carvalho superó la sobrecarga que le impidió viajar a Mestalla, aunque ninguno de ellos entró en la convocatoria. Vuelve Bartra tras cumplir sanción en la derrota ante el Valencia, aunque el preparador verdiblanco no reeditará el dibujo con tres centrales que dispuso en el Santiago Bernabéu. Loren será la punta de lanza.

Betis Joel, Emerson, Bartra, Sidnei, Álex Moreno (Pedraza, min. 77), Edgar (Guido Rodríguez, min. 73), Guardado, Canales, Joaquín (Tello, min. 66), Fekir y Loren. 2 - 1 Real Madrid Courtois, Militao, Varane, Sergio Ramos, Marcelo (Mendy, min. 59), Casemiro, Kroos (Mariano, min. 69), Modric (Valverde, min. 79), Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema. Goles: 1-0: min. 39, Sidnei. 1-1: min. 47, Benzema, de penalti. 2-1: min. 82, Tello.

Árbitro: González González (Comité Castellano-Leonés). Amonestó a Marcelo y Guardado.

Incidencias: Partido de la vigesimoséptima jornada de Liga, disputado en el Benito Villamarín ante 51.521 espectadores.

