Jornada 19 Un Madrid en cuadro busca oxígeno Santiago Solari, entrenador del Real Madrid. / Gabriel Bouys (Afp) Los blancos, muy exigidos tras sus dos últimos tropiezos, se miden al Betis con múltiples bajas, lo que abre una oportunidad a Isco ÓSCAR BELLOT Madrid Domingo, 13 enero 2019, 10:44

Prácticamente desahuciado ya en cuanto a sus opciones al título, el Real Madrid visita el Benito Villamarín para cerrar una primera vuelta nefasta para sus intereses. A diez puntos del Barcelona y fuera de los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, los blancos se miden al Betis diezmados por las bajas y con la imperiosa necesidad de obtener la victoria para no agravar más su delicada situación en la tabla tras la balsámica victoria copera ante el Leganés. Enfrente tendrán a un equipo que tampoco atraviesa su mejor momento al acumular tres partidos sin ganar entre Liga y Copa pero que ya fue capaz de asaltar el Camp Nou y que no puede permitirse un nuevo tropiezo si quiere seguir asentado en puestos europeos.

El empate ante el Villarreal y la derrota contra la Real Sociedad han colocado al Real Madrid en una complicadísima tesitura, con la Liga dilapidada en enero. Asentarse en la zona privilegiada debe ser el primer paso para una reactivación que se antoja enrevesada teniendo en cuenta las múltiples carencias de un plantilla que tampoco emite señales para la esperanza pese a que lograra encarrilar el miércoles su pase a cuartos de final de la Copa del Rey en un encuentro que destrabó el tanto de penalti de Sergio Ramos después de que el Leganés volviese a incidir en los desajustes defensivos del cuadro que tutela Santiago Solari con una serie de ocasiones que podrían haber agrandado la brecha entre el equipo y su hinchada si la suerte hubiese acompañado a los delanteros 'pepineros'.

Alejado del páramo en que se ha convertido el Santiago Bernabéu, progresivamente despoblado por la mediocre temporada del campeón de Europa, el Real Madrid comparece en Heliópolis completamente en cuadro. Las lesiones musculares se han cebado con la escuadra de Concha Espina. Hasta 26 percances de este tipo han sufrido 16 de los integrantes de la plantilla blanca, que ha visto una insólita concatenación de contratiempos desde que regresase del Mundial de Clubes portando de nuevo la escarapela. Siete futbolistas componen la enfermería blanca, despojando a Solari de piezas básicas como Courtois, Kroos o Bale. Se suma a ello la ausencia por sanción de Lucas Vázquez, uno de los hombres que más han ganado con la llegada al banquillo del argentino. Por si esto fuera poco, una gripe pone en duda el concurso de Vinicius, que no pudo participar en los dos últimos entrenamientos. «Tenemos muchos contratiempos, hay muchos jugadores lesionados, pero intentaremos recuperarlos lo antes posible. Es evidente que necesitamos a todos. Esto lo afrontamos con espíritu crítico, analizaremos las causas y veremos en qué podemos mejorar», asumió en la previa Solari.

Rompecabezas

Las bajas convierten la alineación del Real Madrid en un auténtico rompecabezas y abren una inmejorable oportunidad a Isco. Aunque el divorcio entre el malagueño y el rosarino es total, al técnico no le queda otra que recurrir al estiloso centrocampista, a menos que opte por una revolución en su esquema que pasaría por cubrir las bandas con un doble lateral ya que no cuenta con extremos puros más allá del griposo Vinicius y el recién llegado Brahim, aún muy tierno para partir de inicio. «Todas las posibilidades están abiertas», admitió Solari, que aun a regañadientes podría devolver al futbolista de Arroyo de la Miel una titularidad de la que no goza en Liga desde el clásico del pasado 28 de octubre. «Isco está bien, como todos los jugadores que se están entrenando», se limitó a apuntar el preparador, remiso de nuevo a tender puentes con el futbolista tras el último desaire de éste hacia el entrenador a través de las redes sociales antes del duelo copero con el Leganés. Quien sí estará seguro en la foto inicial será Keylor Navas, al que la lesión de Courtois volverá a colocar en el escaparate de la Liga, competición que no pisa desde la visita a Montilivi en la segunda jornada y que desde entonces sólo contabiliza seis partidos entre Copa y Champions.

Mucho más despejado en lo tocante a efectivos se le presenta el panorama a Quique Setién, que no podrá contar con el japonés Takashi Inui, concentrado con su selección en la Copa Asia, ni con el brasileño Sidnei, que aún no está recuperado de la luxación de hombro que se produjo frente al Eibar, pero que podrá disponer de su medular de gala, con futbolistas como Lo Celso, Guardado o Canales que atraviesan un gran momento y garantizan un Betis de buen pie que tratará de discutirle el mando al Real Madrid.

«Vamos a afrontar el partido con los principios de siempre, siendo valientes y apretando arriba, y con toda la energía posible sin pensar demasiado que es el Madrid el rival que nos toca», avisó Quique Setién, que tiene entre algodones a Feddal y mantiene la duda de Tello o Júnior en el carril zurdo. «El Madrid siempre es el Madrid. Estando tan mal como está metió tres goles a un rival que les ponía las cosas difíciles», recordó el cántabro, que tampoco descartó repetir la defensa de cuatro que plantó en Copa ante la Real Sociedad para reconciliarse con una victoria que de momento le es esquiva a su equipo en este 2019.

-Alineaciones probables:

Real Betis: Pau López, Francis, Mandi, Bartra, Feddal, Tello, Lo Celso, Willian Carvalho, Guardado, Canales y Loren.

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Valverde, Ceballos, Isco y Benzema.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Las Palmas).

Estadio: Benito Villamarín

Hora: 20:45 h.

TV: Movistar Partidazo