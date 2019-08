Pretemporada El Barça de Ernesto Valverde, un rompecabezas por encajar Ernesto Valverde, durante un entrenamiento del Barça. / Alejandro García (EFE) El técnico azulgrana afronta la gira estadounidense de su equipo con varias incógnitas que resolver de cara al debut liguero JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Martes, 6 agosto 2019, 14:15

La cuenta atrás está en marcha. Restan menos de dos semanas para que el balón vuelva a rodar en Liga para el vigente campeón, un Barcelona reforzado pero cuya preparación deja aún muchas incógnitas. Ernesto Valverde afronta su tercera temporada en el banquillo azulgrana tras las dudas sobre su continuidad que provocaron la eliminación en las semifinales de la Champions tras la goleada ante el Liverpool en Anfield y la derrota en la final de Copa frente al Valencia, y lo hace con una plantilla que cualquier técnico querría para sí mismo.

No se puede quejar el 'Txingurri' de 'regalos' en un mercado que ha añadido a su plantilla la presencia de Antoine Griezmann y Frenkie de Jong, a la espera de lo que pueda ocurrir con Neymar, que suspira por recorrer el camino inverso al andado hace dos años y cambiar París por Barcelona.

Tan alto es el nivel del plantel azulgrana que Valverde deberá esforzarse por resolver el rompecabezas que supone ahora mismo elegir los once que saltarán al césped de San Mamés para el debut liguero frente al Athletic. Con la duda de Lionel Messi, que se lesionó en el primer entrenamiento con el equipo tras su regreso y no viajó con el resto de la plantilla a la gira por Estados Unidos, tanto Griezmann como Ousmane Dembélé tendrían un hueco junto a Luis Suárez en el ataque titular ante el Athletic, pero si finalmente el '10' llega a tiempo, Valverde debería elegir entre los dos franceses, siempre teniendo en cuenta que Philippe Coutinho sigue con pie y medio fuera del club. En caso de que se produjese finalmente el fichaje de Neymar, la elección del tridente ofensivo sería aún más compleja.

No sólo en los puestos más ofensivos del dibujo tiene para escoger el técnico culé. La llegada de Frenkie de Jong, el motor de un Ajax que sorprendió a toda Europa la pasada temporada abre el abanico de posibilidades en un centro del campo plagado de opciones. A pesar de las dudas sobre la condición de titular del joven talento neerlandés, su presencia en el once en el Trofeo Joan Gamper, del que fue elegido mejor jugador, parecen volver a situarle por delante de Arthur, al que no obstante, Valverde sigue viendo con buenos ojos. Por otra parte, talentos de la cantera como Carles Aleñà y Riqui Puig llegan pujando fuerte y demandando minutos en una medular en la que por el momento sigue Ivan Rakitic, junto a Sergio Busquets, Arturo Vidal y un Sergi Roberto liberado como mediocampista tras el ascenso al primer equipo de Moussa Wagué para competir con Nelson Semedo en el lateral derecho.

No se acaban ahí los debates, ya que en el centro de la defensa, con Gerard Piqué como fijo, la titularidad de un Samuel Umtiti en plenitud física en el Gamper aviva el debate sobre su regreso al once o la continuidad de Clement Lenglet, que se convirtió en indiscutible la pasada temporada ante los problemas de lesiones de su compañero en el puesto y compatriota. Por otra parte, el fichaje de Junior Firpo dotará a Jordi Alba de la competencia necesaria en un lateral izquierdo del que el segundo era dueño absoluto la pasada temporada.

Incluso en la portería hay novedades, con el fichaje de Neto, un buen portero que no obstante, en condiciones normales vivirá en el Barça a la alargada sombra de Marc-André Ter Stegen, tal y como lo hizo Jasper Cillessen durante sus tres temporadas como azulgrana.