Valverde: «Si pensamos en tener un partido de control es un error»

«La Champions te genera esa duda, perdimos por bastantes goles en París, Turín y Roma»

Luis Suárez, que marcó el 1-0 en la ida, logró 82 goles con el Liverpool, club en el que jugó tres temporadas y media en el Liverpool, entre 2011 y 2014. «Por el trabajo que hice durante tres años y medio creo que habrán más aplausos que silbidos para mí, ya me han regalado cosas aquó para mis hijos, que van a venir además. Mi hijo nació aquí. Mi hija se sabe las canciones del Liverpool... El Liverpool es un durísimo rival, pero nosotros tenemos nuestras armas y por eso estamos en la semifinal, la motivación es lógica. Para un jugador del Liverpool es un plus que su afición no va a parar de animar, pero somos profesionales y lo sabemos y tenemos que estar preparados. Sus bajas son importantes, pero a nosotros no nos cambia nuestra forma de plantear el partido, tenemos que tener el máximo respeto a los jugadores internacionales que tienen. Desde el primer segundo van a salir a apretar, con entusiasmo, y luego hay que tener cuidado como no conceder faltas tontas, con la altura que tienen, no tener pérdidas tontas y no caer en un partido de ida y vuelta, que sería muy peligroso».

Y es que el '9' del Barcelona no se fía pese al 3-0. «La Champions te genera esa duda. Tenemos que estar atentos y más con las sorpresas que hay en la Champions últimamente. Perdimos por bastantes goles en París, Turín y Roma. Un año atrás (en Roma) entramos algo relajados y de eso se aprende para no volver a repetirlo. Estudiamos los errores de la ida, tuvimos muchas pérdidas, perdimos el control en algún momento y nos generó nerviosismo, pero el entrenador hizo un cambio táctico y lo arregló». El uruguayo lleva cuatro años sin marcar en competición europea lejos del Camp Nou. «No me quita el sueño no marcar fuera en la Champions si pasamos ronda. Lo sufrí más cuando quedamos eliminados otras veces. Pero yo el gol al Manchester United en Old Trafford me lo apunto para mí aunque ustedes no lo hagan».