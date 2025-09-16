Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agentes de la Policía Nacional tratan de contener a aficionados del Olympique de Marsella a su llegada al estadio Santiago Bernabéu. EFE

Tensión en Madrid: altercados entre ultras del Marsella y la policía antes del partido contra el Real Madrid

La previa del debut de Champions League en el Santiago Bernabéu se ve empañada por enfrentamientos violentos y un fuerte despliegue policial

Miguel G. Casallo

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29

Madrid vive una tarde de máxima tensión horas antes del debut del Real Madrid en la Champions League frente al Olympique de Marsella. En las inmediaciones del Santiago Bernabéu se han producido enfrentamientos entre los ultras franceses y las fuerzas de seguridad, lo que ha obligado a la Policía Nacional a realizar cargas en la calle Rafael Salgado y zonas aledañas al estadio.

El dispositivo preparado por la Delegación del Gobierno moviliza a 1.873 efectivos, entre agentes de la Policía Nacional, incluyendo las Unidades de Intervención Policial (UIP), la Brigada de Información y la Unidad de Caballería, Policía Municipal, Bomberos, SAMUR y personal sanitario. El partido ha sido catalogado como de alto riesgo por la presencia de cerca de 4.300 aficionados marselleses, de los cuales 900 son considerados ultras y están fichados como elementos violentos en Europa.

Los radicales han sido escoltados desde la Avenida de Brasil hasta el estadio mediante la técnica del «embolsamiento» para evitar que se dispersaran por la ciudad. En los accesos, los agentes han realizado cacheos exhaustivos, incluso revisando calcetines y pertenencias, con el objetivo de requisar armas blancas, bengalas u objetos de apología ultra.

A pesar de las medidas, durante el trayecto y en los alrededores del Bernabéu se han registrado incidentes en el transporte público y enfrentamientos con la policía. La rápida actuación de los cuerpos de seguridad ha permitido contener los disturbios y mantener la situación bajo vigilancia.

Fuentes policiales aseguran que, si se permite trabajar con normalidad, el operativo es capaz de neutralizar cualquier altercado grave. No obstante, el clima previo al encuentro permanece enrarecido y bajo máxima tensión, a la espera de que los miles de aficionados accedan al estadio para el comienzo del choque europeo.

