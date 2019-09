Jornada 2 Simeone: «Los nuevos crecerán, la paciencia sólo la respeta el ganar» Sacó la cara por Koke y Saúl, silbados por parte de la grada en el derbi madrileño: «alguna vez pueden jugar mal, pero son dos de los jugadores más importantes que tenemos en la plantilla» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 30 septiembre 2019, 18:27

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en Moscú, en una de esas ruedas de prensa con traductor que le cortan el ritmo de su alocución. Eso sí, las interrupciones no le frenaron a la hora de explicar su planteamiento táctico, las opciones para el centro del campo, las posibilidades de que el tridente arranque de inicio y su defensa cerrada de Koke y Saúl, que escucharon algunos silbidos en el derbi madrileño por parte de un secto de la afición. «Se me hace muy difícil explicar con palabras. Hay que remitirse a los hechos, que hablan por sí solos. Para gustos hay de todo, pero el trabajo, el ocupar los espacios... Alguna vez pueden jugar mal, pero saben lo que están jugando, saben lo que es jugar en el Atlético y son dos de los jugadores más importantes que tenemos en la plantilla», recordó.

Cholo sabe que hay críticas para todos, no solo sus dos canteranos, pese a que el equipo ha tenido que acometer un cambio radical tras todos los movimientos de verano y que apenas hay paciencia en el mundo del fútbol. «Vivimos siempre del partido siguiente al que toca, nos valorarán por lo que hagamos mañana, no importará lo que haya por delante. Desde el momento en el que renovamos en el club entendíamos los cambios que íbamos a tener y ojalá podamos hacer crecer a los Lodi, Joao Félix y compañía. Crecerán, la paciencia sólo la respeta el ganar».

«Las individualidades de nuestro equipo mejoran a partir del funcionamiento como equipo, la referencia en todos estos años que llevamos aquí es el grupo»

El centro del campo y el modo de enfocar los partidos fue uno de los aspectos en los que se detuvo más el argentino. «¿Herrera y Thomas juntos? Es una posibilidad que tenemos. Cualquiera de los que hay en el medio del campo, Llorente, Herrera, Thomas, Saúl, Koke.. pueden ser opciones. La que menos veo es la de Herrera - Koke porque en estos momentos otros lo están haciendo muy bien. Hay una competencia muy alta, Thomas está creciendo mucho, Saúl y Koke conocen al equipo y Marcos está trabajando mucho. Igual que Herrera. Juegan once y decido por lo que le va mejor al equipo», recordó antes de conocer los elogios previos de sus rivales en la sala de prensa. «No puedo opinar de sus pensamientos, nosotros trabajamos en equipo y la fortaleza de nuestro equipo siempre ha sido el equipo. Las individualidades de nuestro equipo mejoran a partir del funcionamiento como equipo, la referencia en todos estos años que llevamos aquí es el grupo».

'Cholismo', referencia táctica

El argentino es consciente de que se critica su estilo de juego, que algunos no ven acorde al nivel del equipo aunque algunos, como el Real Madrid, parecen haber optado por un libreto similar basado más en la fortaleza defensiva. «Nadie es dueño de la verdad en el fútbol y todos los entrenadores tenemos ideas que a mejores futbolistas se pueden desarrollar. Todos podemos tener razón pero a su vez ninguna la tiene. Siempre he entendido que los equipos como el de mañana, con una idea clara de juego, son peligrosos. El Lokomotiv ha demostrado que sabe a lo que juega. Es un equipo que está trabajado en conjunto. Hay ayudas conjuntas. Ante el Leverkusen tuvieron una posesión baja y sacaron el partido adelante porque trabajan bien el espacio, el dominio del juego aéreo. Es un equipo que sabe lo que quiere. Un entrenador con una historia maravillosa en el fútbol que lo transmite en su equipo. Después están los gustos, que para ello los colores, pero la realidad del fútbol es lo que se ve, no lo que se habla», insistió.

«Está claro que es una oportunidad que puedan entrar los tres juntos, a mejor estado de forma de Costa y Morata más posibilidades tenemos de que puedan compartir el partido«

El técnico, fiel a su ideario, no quiso desvelar si su tridente ofensivo (Joao Félix, Costa yMorata) empezará de titular, después de que ante el Mallorca lo meditó (en incluso practicó en los entrenamientos) pero optó por no usarlo de inicio. «Está claro que es una oportunidad que puedan entrar los tres juntos, a mejor estado de forma de Costa y Morata más posibilidades tenemos de que puedan compartir el partido. Vamos a ver cómo se mueven y veremos si arrancan juntos o uno de los dos espera», zanjó.