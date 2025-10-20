Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes de las federaciones vasca y palestina, del Athletic, la Real Sociedad y el Alavés, en la presentación del partido. Maika Salguero

Las entradas para el Euskal Selekzioa-Palestina, desde los 20,50 a los 30,50 euros, a la venta desde el jueves

Lo recaudado en el ticketing del encuentro que tendrá lugar el 15 de noviembre en San Mamés se donará a una ONG, aún sin especificar, que trabaje en labores humanitarias en Gaza

Iker Valverde

Iker Valverde

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:52

Las entradas para el partido amistoso de carácter solidario que medirá a la Euskal Selekzioa y a Palestina el 15 de noviembre a las 20.30 horas en San Mamés saldrán a la venta este jueves a las diez de la mañana. Los precios de los 'tickets', con los gastos de gestión incluidos, van desde los 20,50 euros (en el anillo inferior de ambos fondos), hasta los 30,50 euros y se podrán adquirir en la página web de la Federación Vasca de Fútbol (FVF).

Como no podía ser de otra manera en este partido de fútbol que va mucho más allá del deporte, la FVF ha confirmado que el dinero recaudado con la venta de entradas será donado a una ONG, aún sin especificar, que esté realizando labores humanitarias en Gaza.

El pasado 4 de octubre se presentó el partido «por la paz y la solidaridad» en Gernika en lo que es una muestra más del apoyo masivo que ha recibido Palestina durante toda la guerra, pero sobre todo después de la última ofensiva de Israel.

El último encuentro que disputó la Euskal Selekzioa tuvo lugar también en San Mamés el 23 de marzo del año pasado ante Uruguay de Marcelo Bielsa, que la selección vasca logró empatar a uno. Está por ver, al igual que sucedió aquella vez, que jugadores están disponibles para ser citados y si Jagoba Arrasate sigue siendo el seleccionador vasco.

