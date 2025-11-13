Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hamed Hamdan, en el Colegio Mayor Unamuno de Bilbao. IVONNE ITURGAIZ

Hamed Hamdan

Jugador de la selección de Palestina
«Es muy duro que tu familia sufra una guerra y yo tenga que estar en otro país»

El palestino Hamdan juega en la liga egipcia mientras sus allegados siguen atrapados en Gaza, sin casa ni comunicaciones

Aitor Echevarría

Bilbao

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Hamed Hamdan recibe en la recepción del Colegio Mayor Unamuno con la naturalidad de quien ha aprendido a contener lo que no puede cambiar ... de un día para otro. Sonríe con orgullo cuando habla de la selección; le brillan los ojos cuando nombra Gaza, y evita derramar lágrimas en público, pero la emoción se adivina en su mirada. Este sábado, a las 20.30 horas, la Euskal Selekzioa se medirá con Palestina en San Mamés en un partido que ya ha vendido 50.000 entradas.

