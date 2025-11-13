Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eneko Andueza, Imaol Pradales y Pello Otxandiano en un debate de DV. Morquecho

La alineación de los políticos para el partido contra Palestina: Pradales, Esteban, Andueza y Otxandiano

San Mamés se llenará este sábado para acoger el encuentro de la Euskal selekzioa en una cita solidaria y reivindicativa

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

El partido entre la Euskal selekzioa y Palestina llenará el próximo sábado San Mamés con más de 50.000 espectadores en una cita reivindicativa que servirá para mostrar solidaridad con el pueblo palestino y denunciar el genocidio que Israel comete sobre Gaza. Será el partido de la selección vasca que más aficionados reunirá en un estadio y esa cita tampoco se la quiere perder buena parte de la plana política vasca. El lehendakari Imanol Pradales encabezará la alineación de los políticos, pero no estará solo. También estará el presidente del PNV, Aitor Esteban, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, o el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano.

El lehendakari liderará esa representación del Gobierno Vasco en San Mamés, pero no estará solo. Le acompañará la portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena. Por el PNV acudirá el presidente de los jeltzales, Aitor Esteban, el presidente del BBB, Iñigo Ansola, y el burukide Andoni Busquet, entre otros. También asistirán más de 200 miembros de Euzko Gaztedi-EGI. El PSE estará liderado por Eneko Andueza, quien acuda al campo del Athletic Club junto al parlamentario Pau Blasi.

Miles de guipuzcoanos se desplazarán hasta la capital vizcaína para disfrutar de este jornada en la que el fútbol pasará a un segundo plano. EH Bildu, que esta misma semana ha realizado un llamamiento a la sociedad vasca para movilizarse «pacíficamente» en un encuentro «reivindicativo y solidario», estará representado en San Mamés con Otxandiano, el alcalde de Pamplona Joseba Asiron y la parlamentaria Irati Jimenez.

Kalejira «alegre y pacífica»

Además de en el interior del estadio, la coalición abertzale ha pedido que ese «abrazo con el pueblo palestino» se haga patente en la kalejira promovida por la organización 'Gernika-Palestina', además Gure Esku y Gu ere bai. De hecho, el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha dejado claro que su formación se sumará sólo a esa convocatoria, que pretende que sea «masiva, reivindicativa, alegre y pacífica».

El partido del sábado no será el único compromiso de la selección de fútbol de Palestina en los próximos días. Jugarán también el martes contra Cataluña en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El jugador Sergio Gómez de la Real Sociedad está convocado para ese encuentro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  2. 2 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  3. 3 «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  4. 4 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  5. 5

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  6. 6

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  7. 7 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  8. 8 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  9. 9 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  10. 10

    El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La alineación de los políticos para el partido contra Palestina: Pradales, Esteban, Andueza y Otxandiano

La alineación de los políticos para el partido contra Palestina: Pradales, Esteban, Andueza y Otxandiano