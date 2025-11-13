La alineación de los políticos para el partido contra Palestina: Pradales, Esteban, Andueza y Otxandiano San Mamés se llenará este sábado para acoger el encuentro de la Euskal selekzioa en una cita solidaria y reivindicativa

Ander Balanzategi San Sebastián Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:28

El partido entre la Euskal selekzioa y Palestina llenará el próximo sábado San Mamés con más de 50.000 espectadores en una cita reivindicativa que servirá para mostrar solidaridad con el pueblo palestino y denunciar el genocidio que Israel comete sobre Gaza. Será el partido de la selección vasca que más aficionados reunirá en un estadio y esa cita tampoco se la quiere perder buena parte de la plana política vasca. El lehendakari Imanol Pradales encabezará la alineación de los políticos, pero no estará solo. También estará el presidente del PNV, Aitor Esteban, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, o el portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano.

El lehendakari liderará esa representación del Gobierno Vasco en San Mamés, pero no estará solo. Le acompañará la portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena. Por el PNV acudirá el presidente de los jeltzales, Aitor Esteban, el presidente del BBB, Iñigo Ansola, y el burukide Andoni Busquet, entre otros. También asistirán más de 200 miembros de Euzko Gaztedi-EGI. El PSE estará liderado por Eneko Andueza, quien acuda al campo del Athletic Club junto al parlamentario Pau Blasi.

Miles de guipuzcoanos se desplazarán hasta la capital vizcaína para disfrutar de este jornada en la que el fútbol pasará a un segundo plano. EH Bildu, que esta misma semana ha realizado un llamamiento a la sociedad vasca para movilizarse «pacíficamente» en un encuentro «reivindicativo y solidario», estará representado en San Mamés con Otxandiano, el alcalde de Pamplona Joseba Asiron y la parlamentaria Irati Jimenez.

Kalejira «alegre y pacífica»

Además de en el interior del estadio, la coalición abertzale ha pedido que ese «abrazo con el pueblo palestino» se haga patente en la kalejira promovida por la organización 'Gernika-Palestina', además Gure Esku y Gu ere bai. De hecho, el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha dejado claro que su formación se sumará sólo a esa convocatoria, que pretende que sea «masiva, reivindicativa, alegre y pacífica».

El partido del sábado no será el único compromiso de la selección de fútbol de Palestina en los próximos días. Jugarán también el martes contra Cataluña en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El jugador Sergio Gómez de la Real Sociedad está convocado para ese encuentro.