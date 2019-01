Cuartos | Ida Un Real Madrid vitaminado para la Copa Santiago Solari, entrenador del Real Madrid. / Juan Medina (Reuters) Solari recupera efectivos ante el Girona, contra el que los blancos tratarán de reforzar el músculo que exhibieron frente al Sevilla ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 24 enero 2019, 08:25

Elevada su maltrecha moral tras el convincente triunfo ante el Sevilla, el Real Madrid recibe al Girona en la ida de cuartos de final de la Copa del Rey con el objetivo de reforzar el músculo que exhibió frente al conjunto de Pablo Machín, extécnico precisamente del cuadro rojiblanco que acomete por primera vez la antepenúltima ronda del torneo del KO plagado de ilusión tras apear al Atlético de Madrid y sabedor también de que es capaz de tutear a los grandes colosos del fútbol español después de doblegar la pasada temporada a los blancos en Montilivi y frenar esta campaña al Barcelona en un Camp Nou que estuvieron a punto de asaltar los ahora pupilos de Eusebio Sacristán hasta que Piqué rescató un punto para los azulgrana. Evitar un nuevo zarpazo del modesto al gigante será el reto de Santiago Solari, que ha encontrado algo de sosiego con las dos últimas victorias ligueras y ha visto también cómo aminoraba la larga lista de lesionados con el regreso a la dinámica de grupo de Marcos Llorente, Kroos y Mariano.

El campeón de Europa encadena unos días de buenas noticias tras un problemático comienzo de año que pobló la enfermería de Valdebebas, ya que al margen de los mencionados, ultiman sus procesos de recuperación futbolistas de la talla de Marco Asensio o Gareth Bale. La vuelta del balear está al caer y a finales de semana debería trabajar con el grupo. Más cautela hay con el retorno del galés, que llegó tarde este miércoles al entrenamiento al no tener en cuenta los cortes de tráfico en torno al recinto ferial de Ifema por el comienzo de Fitur pero que ya realiza trabajo de campo. Restaría recuperar a Keylor Navas y Jesús Vallejo, pero la reducción en el flujo de ausencias comienza a tomar cuerpo. «Estamos contentos porque hay jugadores que están entrenando de vuelta con el equipo como Toni, Llorente, Mariano, con Asensio al igual que Gareth a punto de volver. Son todos importantísimos», destacó un Santiago Solari más relajado que otros días.

Ha tenido que lidiar el argentino con decisiones delicadas. Llegó con el mandato de revertir la mala dinámica de resultados, dar carrete a los jóvenes valores por los que está apostando fuerte el club y sentar a quienes no atravesasen su mejor momento de forma. No le ha temblado el pulso. Primero cayó Isco, por cuyo fútbol plagado de adornos no siente simpatía el rosarino, y ahora es Marcelo el que ha quedado relegado en beneficio de Reguilón, más aplicado que el brasileño a la hora de defender. Habituales en el once hasta hace un par de telediarios, la Copa se ha tornado para ellos en un refugio a través del cual tratan de reivindicarse sin que su alistamiento contra el Girona pueda darse ni mucho menos por contado, aunque probable en el caso del segundo capitán.

Son otros los que gozan ahora del privilegio de sentirse titulares en un torneo que el Real Madrid no conquista desde aquella final de Mestalla que cerró Bale con su cabalgada ante Bartra y de cuya presente edición son por el momento los máximos goleadores los blancos, que contabilizan trece dianas como bagaje de sus eliminatorias ante el Melilla y el Leganés. Intocable en ambas rondas fue Odriozola, que se perfila de nuevo como ocupante de lateral diestro tras completar ya 360 minutos en Copa que le han valido para marcar un gol y entregar cuatro asistencias. Titularísimo ha sido también Vinicius, que ha jugado más desde que se comió las uvas que en los cuatro meses y medio anteriores. Son los dos futbolistas de campo con mayor presencia copera y seguirán engordando la cuenta, que inaugurará Courtois aprovechando la baja de Keylor Navas en la competición que consolaba al tico. Marcos Llorente y Kroos podrían tener minutos en la segunda parte para afinar su rodaje cuando por el horizonte asoman ya el derbi ante el Atlético y, sobre todo, el cruce con el Ajax en la Champions, principal foco de atención de Solari, que cortó de raíz cualquier posibilidad de repetir el 'caso Chumi' con Javi Sánchez, expulsado en el partido que enfrentó al Castilla con el Atlético B. «No puede jugar. Está suspendido», remarcó.

El ogro de Eusebio

Envalentonado tras eliminar al Atlético llega el Girona, al que el calendario ha deparado una semana de exigencia máxima con el choque de este jueves ante el Real Madrid y el pulso liguero del domingo con el Barça. La ilusión copera sirve como bálsamo tras encadenar ocho partidos sin conocer la victoria desde que superase en Montilivi al Alavés allá por el 5 de diciembre de 2018. Ya tumbó el equipo catalán al Real Madrid en su estadio el pasado curso aunque cayó con estrépito luego en el Santiago Bernabéu, igual que se vio superado en tierras gerundenses esta campaña en un partido que preludió el mal momento que ahora vive Marcelo cuando Julen Lopetegui le retiró en la segunda parte.

Eusebio, que ha perdido sus siete partidos ante los blancos como entrenador primero de la Real Sociedad y luego del Girona, tiene las bajas por lesión de Mojica, Aday, Planas y Patrick Roberts. Dejó además fuera de la convocatoria a Pedro Porro para darle descanso de cara al encuentro con el Barcelona.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Ceballos, Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Girona: Iraizoz, Ramalho, Juanpe, Bernardo Espinosa, Muniesa, Valery, Douglas Luiz, Pere Pons, Àlex Granell, 'Choco' Lozano y Stuani.

Árbitro: Undiano Mallenco (colegio navarro).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21:30 h.

TV: beIN LaLiga