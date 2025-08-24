Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cosas de carrera

Jon Odriozola

Jon Odriozola

Domingo, 24 de agosto 2025, 21:51

Solo una caída puede impedir que Jonas Vingegaard gane esta Vuelta a España. Apareció la lluvia y esas primeras gotas hacen que la carretera quede ... muy deslizante y aparezca el riesgo de caídas. Es lo que ocurrió a falta unos 27 kilómetros para la línea de meta. Comenzó a llover y el peligro provocó que muchos corredores se fueran al suelo a la vez, entre ellos el máximo favorito a ganar esta prueba con un par de compañeros.

diariovasco Cosas de carrera