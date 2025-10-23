Unai Iribar renueva hasta 2027 con Kern Pharma

Movimiento en los equipos vascos de categoría Pro-Team, que buscan reforzar sus plantillas con renovaciones o incorporaciones. Unai Iribar (Ibarra, 26 años) ha alcanzado ... un acuerdo de renovación con Kern Pharma para continuar dos temporadas más en sus filas, hasta 2027. Tras dar el salto a profesional de la mano de Euskaltel-Euskadi en agosto de 2021, Iribar recaló en el conjunto navarro en 2024 con un contrato de dos años que llegaba a su fin. En los compases finales del presente curso, en septiembre, terminó séptimo en el Giro della Romagna.

Euskaltel, por su parte, ha alcanzado un acuerdo con Unai Aznar (Cortes, 23 años) para incorporarle a su plantilla, procedente del Kern Pharma. Firma para 2026. Su hermano Hugo sigue en el conjunto dirigido por Juanjo Oroz.

Caja Rural, por otro lado, vuelve a depositar su confianza en Julen Arriola-Bengoa (Erentxun, 24 años). Garantiza su concurso para el próximo año con la prolongación del contrato. Será el cuarto en el seno de la formación navarra.