Unai Iribar, en un entrenamiento para la Clásica de Donostia. Gorka Estrada
Ciclismo

Unai Iribar renueva hasta 2027 con Kern Pharma

Euskaltel ficha a Unai Aznar, mientras que Arriola-Bengoa firma para un año más con Caja Rural

Luca Corsi

San Sebastián

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:03

Movimiento en los equipos vascos de categoría Pro-Team, que buscan reforzar sus plantillas con renovaciones o incorporaciones. Unai Iribar (Ibarra, 26 años) ha alcanzado ... un acuerdo de renovación con Kern Pharma para continuar dos temporadas más en sus filas, hasta 2027. Tras dar el salto a profesional de la mano de Euskaltel-Euskadi en agosto de 2021, Iribar recaló en el conjunto navarro en 2024 con un contrato de dos años que llegaba a su fin. En los compases finales del presente curso, en septiembre, terminó séptimo en el Giro della Romagna.

