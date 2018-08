Ciclismo Aranburu: «La primera victoria es especial y si es en casa, aún más» Alex Aranburu ganó con autoridad ayer en Getxo. / EFE Con la confianza que le da el triunfo se ayer en Getxo, el ezkiotarra llega «más motivado aún» a la Clásica de San Sebastián Alex Aranburu Ciclista del Caja Rural I. I. SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 1 agosto 2018, 07:03

Alex Aranburu estaba feliz con su victoria, la que inaugura su palmarés en profesionales. Y muy satisfecho por la forma en que llegó.

- Ha conseguido estrenar su palmarés.

- Estoy muy contento. Es mi primera victoria en profesionales y esa siempre es especial. Si, además, se consigue en casa, aún más. Ojalá haber conseguido la primera abra la puerta a que puedan llegar más. Dicen que la primera es la que más cuesta, veremos.

- ¿Cómo fue la victoria?

- Ha sido un sprint. Me he lanzado a falta de doscientos metros para la meta y he podido superar a Barbero, Aberasturi y Ezkerra, que somos los que nos hemos jugado la victoria.

- No es un velocista, pero sí que sabe moverse de cara a meta.

- Este tipo de finales me viene bien. Tengo chispa y me ha salido bien. Me sentía fuerte y con confianza en el final de la carrera, me he colocado en una buena posición y he podido rematar bien.

- Su equipo, el Caja Rural, había depositado mucha confianza en usted, trabajando durante la fase decisiva de la carrera.

- Movistar estaba controlando y hemos intentado complicarle la carrera. La presencia de Justin Oien en la fuga nos permitió ir tranquilos en la primera parte. En el tramo final optamos por mover la carrera, saltando a varios ataques para no dar respiro al pelotón. Por suerte, he podido rematar el gran trabajo de mis compañeros. Este triunfo me da mucha moral para afrontar el tramo final de la temporada.

- ¿Esperaba ganar?

- No lo esperaba. Aunque sabía que estaba bien, me he encontrado mejor de lo esperado.

- ¿Ha enfocado su preparación a esta fase de la temporada?

- En realidad, tenía previsto alcanzar mi mejor nivel en la Vuelta a Burgos (del 7 al 11 de agosto), pero se ha presentado la oportunidad y no había que dejarla pasar. He aprovechado ese buen momento.

- Una victoria así le dará confianza para sus próximos objetivos...

- Mis próximas citas son la Clásica de San Sebastián, la Vuelta a Burgos y la Vuelta a España, en la que voy a debutar.

- ¿Con qué idea acude a la Clásica de Donostia?

- El triunfo de Getxo me da más moral y ambición para las próximas carreras y me gustaría destacar en la Clásica, donde el nivel será extraordinario.