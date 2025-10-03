Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vingegaard saluda a Uijtdebroeks. Ambos han sido compañeros en el Visma. Efe
Ciclismo

Movistar ficha a Uijtdebroeks para cuatro temporadas

El belga tiene 22 años y pertenecía al Visma, equipo al que llegó procedente del Bora

Luca Corsi

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:29

Cian Uijtdebroeks es la apuesta de futuro del Movistar. El corredor valón de 22 años, una de las grandes promesas del ciclismo belga, ha firmado ... con el conjunto telefónico para las cuatro próximas temporadas, hasta 2029. Procede del Visma, cuyo maillot ha defendido las dos últimas temporadas tras su paso anterior por el Bora.

