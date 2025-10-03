Movistar ficha a Uijtdebroeks para cuatro temporadas

Cian Uijtdebroeks es la apuesta de futuro del Movistar. El corredor valón de 22 años, una de las grandes promesas del ciclismo belga, ha firmado ... con el conjunto telefónico para las cuatro próximas temporadas, hasta 2029. Procede del Visma, cuyo maillot ha defendido las dos últimas temporadas tras su paso anterior por el Bora.

«Me encuentro ahora en un punto de mi carrera en el que mi desarrollo como corredor de clasificación general en grandes vueltas se ha vuelto esencial», subraya Uijtdebroeks, que el domingo participó en el Mundial con la selección belga. «Estoy convencido de que Movistar, y en particular corredores como Enric Mas, pueden ayudarme a crecer en esta disciplina y alcanzar grandes resultados. El equipo también tiene una sólida tradición en las clásicas de un día con perfil montañoso y creo que este entorno puede ayudarme a convertirme en un ciclista clave dentro del pelotón».

Tiene palabras de agradecimiento a su anterior equipo. «Visma Lease a Bike ha sido, y sigue siendo, uno de los mejores equipos del mundo, con un enfoque muy particular hacia el ciclismo. Durante los últimos dos años he aprendido mucho sobre métodos de entrenamiento, nutrición y otros aspectos del ciclismo profesional. Sin embargo, ahora siento que es el momento de abrir nuevos horizontes en mi desarrollo y afrontar nuevos desafíos».

Uijtdebroeks ha tenido un 2025 complicado desde el punto de vista físico. En marzo sufrió problemas de nervios en la zona lumbar que le obligaron a abandonar la Tirreno-Adriático y en junio le atropelló un coche durante un entrenamiento. Si bien no sufrió lesiones graves, permaneció hospitalizado varios días. Estuvo alejado de la competición desde abril a agosto y reapareció en la Clásica de Donostia con un noveno puesto.