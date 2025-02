Ion Izagirre pincha y abandona la contrarreloj de Algarve al no tener el apoyo de su coche de equipo

Ion Izagirre vivió una contrarreloj extraña en la última etapa de la Vuelta al Algarve. El ormaiztegiarra, clasificado en el puesto 56 de la general, ... partió a las 16.15 horas. Después de él salían Buchmann, Jesús Herrada y Teuns, corredores mejores clasificados. El equipo, el Cofidis, decidió que el ormaiztegiarra rodara los 19,6 kilómetros sin compañía de uno de los coches del equipo, con el riesgo de que cualquier infortunio le pudiera dejar tirado. Y es lo que sucedió.

Izagirre fue el 31 más rápido en el primer punto intermedio, ubicado en el kilómetro 8, pero después reventó la rueda lenticular trasera al impactar contra un agujero de la carretera y ante la falta de un coche de apoyo que le pudiera cambiar la rueda, Izagirre se vio obligado a abandonar la contrarreloj. Una circunstancia poco habitual en el ciclismo profesional.

Vingegaard evita el triplete del UAE

Jonas Vingegaard amargó la celebración total del UAE. El danés, que había mantenido un perfil bajo durante toda la Vuelta al Algarve, se adjudicó con autoridad la contrarreloj final y no tuvo problemas en remontar los veinte segundos que llevaba de retraso sobre Jan Christen y los dieciséis sobre Joao Almeida, los dos hombres del equipo emiratí que estaban llamados a defender los dos primeros puestos de la clasificación general para firmar el triplete de victorias, ya que las de Tadej Pogacar en los Emiratos Árabes Unidos y Pavel Sivakov en Andalucía estaban ya encarriladas.

La contrarreloj de Algarve constaba de 19,6 kilómetros con el aliciente de la ascensión final de 2,6 kilómetros al Alto do Malhao. Vingegaard no necesitó ser el más rápido sobre las cuestas que tenían una pendiente media del 9,6% gracias a la ventaja que logró en el llano. Llegó al segundo punto intermedio, ubicado prácticamente en el inicio de la subida, con dieciséis segundos de retraso respecto a Van Aert y 45 de ventaja sobre Almeida. De hecho, el portugués fue el más fuerte entre el segundo punto de cronometraje y la línea de meta –siete minutos y siete segundos–, catorce más rápido que Vingegaard, que en ese tramo obtuvo el sexto mejor tiempo. Sin embargo, en el cómputo global Vingegaard fue el más regular y arrebató la victoria de etapa a su compañero Van Aert por once segundos.

El danés comienza ganando en su primera carrera de este 2025 con una semana tranquila y sin grandes exhibiciones, de manera práctica en un recorrido condicionado por la contrarreloj del último día. Todo lo contrario que Tadej Pogacar, que se lo ha pasado en grande en los Emiratos Árabes Unidos atacando en el llano, moviéndose en los abanicos y, sobre todo, ganando en los dos únicos finales en alto que ha tenido el UAE Tour. Este domingo, en una carrera rota antes de llegar a los pies del Jebel Hafeet, circunstancias en las que corredores como Lennert van Eetvelt (Lotto) o Michael Storer (Tudor) perdieron sus opciones de hacer un buen puesto en la general, el esloveno atacó a 7,8 kilómetros de meta y terminó su jornada aventajando 33 segundos a Ciccone (Trek), segundo.

La lucha interesante estaba detrás, en la pugna por el podio. El italiano se aseguró el segundo cajón del podio y Pello Bilbao (Bahrain) ganó la partida a Iván Romeo (Movistar). El de Gernika aguantó a rueda de la joven promesa de 21 años y atacó al final, adjudicándose la tercera y última plaza del podio final.

Carlos Rodríguez no pudo tomar la salida por una fractura de clavícula que sufrió en una caída del sábado, lo que le obligará a perderse la Volta y quizás su próxima carrera sea ya la Itzulia. Chris Froome (Israel) también se fue al suelo con la consecuencia de la misma lesión. Otro infortunio para el cuatro veces ganador del Tour que a sus 39 años –40 en mayo– está teniendo un final de carrera complicado.

Victoria de Jon Barrenetxea

Por último, entre las principales carreras por etapas disputadas los últimos días, el fin de semana en la Vuelta a Andalucía ha estado marcado por los equipos navarros. Si el Kern Pharma ganó el sábado en Alhaurín de la Torre con Diego Uriarte, el domingo se lució el Movistar de la mano del vizcaíno Jon Barrenetxea. El de Gamiz-Fika ganó desde la escapada en La Línea de la Concepción en un sprint a tres contra los noruegos Johannes Staune-Mittet (AG2R) y Tobias Halland Johannesen (Uno-X). Sivakov certificó su triunfo en la general.