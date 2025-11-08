Irati Aranguren, sangre ciclista en las venas para el Laboral Kutxa

«Al empezar en el ciclismo desde pequeña, el sueño siempre es llegar a profesionales. Así que conseguirlo es algo extraordinario y aún más especial ... hacerlo con el equipo de casa». Irati Aranguren da el salto de júnior as profesional de la mano del Laboral Kutxa con tan solo 18 años.

En realidad, ha visto bicis en casa prácticamente desde la cuna. Kontxi Carbayeda, su madre, era ciclista y perteneció al pionero equipo Orbea junto a Josune Gorostidi, Dina Bilbao, Txitxi Orbegozo, Carolina Sagarmendi... Sus tíos también fueron corredores. Xabier llegó a profesional en las filas del Orbea, Paternina y Artiach. Jon despuntó en el campo aficionado. Iñaki Aranguren, su padre, también hizo sus pinitos sobre la bicicleta y forma parte en la actualidad del equipo auxiliar del Movistar.

Stagiaire el pasado verano y participante en cuatro pruebas de un día, Irati Aranguren firma para dos temporadas, 2026 y 2027. Formada en las filas del Andoaingo, se declara «combativa, dispuesta a trabajar hasta el final en busca de un objetivo. También lista para ayudar a las compañeras del equipo».

Ganadora este año de la Gipuzkoa Itzulia júnior, en la que completó su actuación con dos victorias de etapa en Ordizia y Elgoibar, así como un segundo puesto en la contrarreloj de Urnieta, ha alternado la ruta con el ciclo-cross y ha sido una de las habituales en las convocatorias de la selección española en las categorías inferiores. Participó tanto en el Mundial de Ruanda como en los Campeonatos de Europa de Francia. Subcampeona de España juvenil en 2024 y 2025, ha ganado la Copa de España y el Torneo Euskaldun, así como la Vuelta a Pamplona.

Consciente de su juventud, no tiene prisa. «En los próximos dos años me gustaría aprender de las nuevas compañeras y en el pelotón. Todavía soy muy joven y tengo muchas cosas que aprender y mejorar, así que espero comenzar a dar esos pasos para crecer. Para el futuro, tengo muchas temporadas por delante. Como todas soñamos, me gustaría competir en unos Juegos Olímpicos. Tener esa oportunidad sería increíble».

Muestra asimismo sus preferencias en el calendario: «Entre mis carreras favoritas figura la Itzulia porque es la carrera de casa. La he visto desde pequeña en la tele o en la carretera, así como el Tour y la Paris-Roubaix, pruebas que me gustan mucho, aunque son muy duras».

Ion Lazkano, director del Laboral Kutxa, declara que «estamos realmente contentas por la incorporación de Irati al equipo. Es una corredora joven, de casa, con proyección, y con ganas de ser ciclista. Sin duda, el paso de las ciclistas jóvenes vascas da aún más sentido a nuestro proyecto. Irati ya ha tenido la oportunidad de ser stagiaire y conocer desde dentro cómo funcionamos».