Hegemonía europea en el ciclismo mundial

Ayuso y Yates reivindican el liderato del UAE sin Pogacar en la Tirreno

Muy a pesar de los tifosi italianos, Tadej Pogacar no estará hoy en la salida de la primera etapa de la Tirreno Adriático. Se exhibió el sábado en la Strade Bianche y ya se centra en la Milán-San Remo. Lo agradecen, sin embargo, sus gregarios de lujo, que tienen desde hoy una oportunidad de lucirse en una vuelta por etapas World Tour. Juan Ayuso, por ejemplo, llega con el cuchillo entre los dientes. Ya fue segundo en la edición del año pasado, solo superado por Jonas Vingegaard, y acaba de imponerse en el Trofeo Laigueglia. No obstante, el mayor rival lo tendrá en su propio equipo, con el británico Adam Yates, por lo que será la carretera quien dictamine quién será el jefe de filas del potente UAE Emirates. «Es uno de mis grandes objetivos en este inicio de temporada. Con Adam (Yates) pelearemos por la general», aseguró el barcelonés de 22 años, último vencedor de la Itzulia, pero que este año no participará en la carrera vasca.

La 60ª edición de la conocida como «la carrera de los dos mares», se disputará desde hoy y hasta el domingo y comienza con una contrarreloj llana de 11,5 kilómetros en Lido di Camaiore, mismo escenario donde Ayuso se impuso hace un año.

Si la formación emiratí presenta a Ayuso y Adam Yates como jefes de fila, Visma-Lease a Bike cuenta con el hermano gemelo del británico, Simon Yates, llegado esta temporada para ayudar a Vingegaard a recuperar el dominio en el Tour, para la lucha por la general. Será el primer duelo entre los dos hermanos, que deberían luchar también por el Giro de Italia que se disputará en mayo.

Otros grandes atractivos de la carrera serán Mathieu van der Poel, Tom Pidcock, Marc Hirschi, Mikel Landa o Richard Carapaz. Para las llegadas al sprint habrá que contar con Girmay, Milan, Magnier y Olav Kooij.