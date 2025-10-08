Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iker Mintegi durante la disputa de la Vuelta a Burgos. Sprint Cycling
Ciclismo

El Euskaltel-Euskadi renueva a Iker Mintegi dos años más

El navarro espera seguir «dando pasos» para consolidarse en el equipo y en el ciclismo profesional

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:12

Comenta

El Euskaltel-Euskadi ha renovado por dos años más al navarro Iker Mintegi, que de esta forma continuará su crecimiento en la formación naranja, con ... la que debutó como profesional el pasado año. «Estoy muy contento por seguir dos años más con el equipo de casa. Han sido dos años buenos en los que he seguido dando pasos. Primero, adaptándome a la categoría y, este año, dando un paso adelante, aunque el verano posiblemente no ha salido como esperaba», ha comentado el corredor de Alsasua.

