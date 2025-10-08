El Euskaltel-Euskadi renueva a Iker Mintegi dos años más

El Euskaltel-Euskadi ha renovado por dos años más al navarro Iker Mintegi, que de esta forma continuará su crecimiento en la formación naranja, con ... la que debutó como profesional el pasado año. «Estoy muy contento por seguir dos años más con el equipo de casa. Han sido dos años buenos en los que he seguido dando pasos. Primero, adaptándome a la categoría y, este año, dando un paso adelante, aunque el verano posiblemente no ha salido como esperaba», ha comentado el corredor de Alsasua.

De cara al futuro, Mintegi se marca como metas «conseguir los mejores resultados posibles, así como buscar mi hueco en la categoría y en el equipo, disputando carreras y logrando puestos».

Jorge Azanza, responsable deportivo del Euskaltel-Euskadi, ha señalado que «Iker es un corredor de cantera que pensamos que todavía tiene que dar algún paso más para convertirse en un ciclista profesional sólido y referente. Estoy satisfecho porque siga dos años más con nosotros, para que se afiance como profesional y poder disputar carreras que se adapten a sus características».