La ciclista guipuzcoana Ane Santesteban habla de su enfermedad: «Ahora sé que los resultados llegarán»

L. G. Lunes, 24 de febrero 2025, 09:08 | Actualizado 09:18h.

La ciclista guipuzcoana Ane Santesteban (Errenteria, 1990) ha decidido abrir su corazón y compartir una experiencia personal que, hasta ahora, había mantenido en silencio. En un emotivo mensaje en sus redes sociales, Santesteban reveló que el pasado 31 de octubre, durante una revisión ginecológica rutinaria, le diagnosticaron un quiste en el ovario y endometriosis, una enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres en el mundo.

«Está claro que todo lo que termina en osis no es del todo bueno, pero en mi caso, fue una liberación», confesó la ciclista de Laboral Kutxa. Después de meses de dolores inexplicables, malestar físico y visitas a diferentes médicos sin obtener un diagnóstico claro, el hallazgo representó un punto de inflexión. «Llevaba meses con dolor, encontrándome mal y visitando médicos para tener un diagnóstico y solución. Tardó meses», añadió.

La decisión de compartir su historia no fue sencilla. Al principio, Santesteban dudó en hacerlo por vergüenza, especialmente al tratarse de temas relacionados con la salud femenina. Sin embargo, la necesidad de visibilizar la realidad de muchas mujeres la motivó a hablar. «He decidido hacerlo para normalizar, dar visibilidad y, sobre todo, por si puedo ayudar a otras mujeres», explicó.

La ciclista también quiso desmontar los prejuicios que rodearon su bajo rendimiento en los últimos meses. «La mayoría de las personas achacaron mi bajo rendimiento a algo mental, a no soportar la presión de correr en el equipo de casa. Sin darse cuenta de que la única presión me la pongo yo. Aquí o en cualquier otro equipo, porque a mí me gusta rendir. Nada más», afirmó con contundencia.

Santesteban relató cómo, tras disputar el Tour, comunicó a su entrenador y al médico del equipo que sufría dolores lumbares y en una pierna. A pesar de someterse a resonancias y consultas con especialistas, no se encontró ningún problema evidente. La desesperación crecía hasta que, finalmente, la visita al ginecólogo reveló el verdadero origen de su malestar.

Tratamiento ginecológico y «calidad de vida»

La solución médica fue el tratamiento con píldora anticonceptiva, una medida que inicialmente generó dudas en la ciclista por sus posibles efectos secundarios. «La píldora no soluciona el problema, pero las palabras de mi ginecóloga fueron: calidad de vida. Y en mi caso, así ha sido», reconoció. Desde entonces, los dolores han disminuido significativamente y las sensaciones positivas han regresado: «Sé que los resultados van a llegar».

En estos meses, Santesteban se ha sumergido en el estudio de la enfermedad, descubriendo cómo la alimentación y la suplementación pueden desempeñar un papel fundamental en el manejo de la endometriosis. «Estos meses he leído mucho acerca de la endometriosis porque, por suerte, cada vez hay más estudios y se habla de ello. He descubierto un mundo en el que la alimentación y la suplementación ayudan mucho. Os iré contando más sobre esto», adelantó.

