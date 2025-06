El bronce de Ostolaza culmina un fin de semana positivo para el ciclismo vasco

El ciclismo vasco regresa de Granada abrasado por el calor pero con un balance positivo. La medalla de bronce de Usoa Ostolaza supo a poco ... a la zarauztarra, que defendía el título de campeona de España. Le sucede en el palmarés Sara Martín (Movistar), que batió a Mavi García (Jayco) en el sprint por el oro. El equipo Laboral Kutxa terminó la prueba con sabor amargo, ya que a poco más de diez kilómetros de la meta lideraba la carrera en solitario con Ane Santesteban, pero las opciones, reales, de triunfo de la errenteriarra se fueron al traste por culpa de una caída. Además, con el nivel que ha adquirido Ostolaza su ambición siempre es ganar.

Tras el accidente, Santesteban volvió a atacar, pero las que abrieron hueco fueron Sara Martín y Mavi García. Por detrás, la errenteriarra preparó la llegada por el bronce a Ostolaza, que no falló y batió a Mireia Benito (Soudal), la única rival que le superó en la contrarreloj del viernes.

Maite Urteaga pide paso

Completó la buena actuación de las corredoras guipuzcoanas Maite Urteaga (Grupo Eulen- Nuuk). La zumaiarra, que ya fue sexta en la crono, acabó ayer novena y pide paso para dar el salto a una categoría superior. El Laboral Kutxa parece el destino natural de una corredora, de 24 años, que apenas lleva dos practicando el ciclismo y que esta temporada suma ya cinco victorias.

Usoa Ostolaza explicaba en meta que «Ane estaba haciendo un carrerón, estaba muy fuerte, y merecía ganar. Lo siento mucho por ella, por la caída que ha tenido en una curva muy mala. No he tenido mis mejores sensaciones. He intentado atacar, pero no estaba con fuerzas. Al final, Mavi y Sara se han ido por delante y nos hemos jugado el tercer puesto y el bronce al sprint».

Santesteban reconoció que se queda con «un sabor agridulce porque cuando iba en solitario he tenido una caída y he perdido el Campeonato de España. Al menos, el tercer puesto de Usoa me da fuerzas para seguir trabajando porque hemos a metido una corredora en el podio y todo el equipo ha hecho una carrera impresionante». La tolosarra Naia Amondarain se metió en la fuga de la jornada.

El oro de Yago Agirre

La selección de Euskadi regresa de Granada con cinco medallas, todas para ciclistas guipuzcoanos. Una de oro, la de Yago Agirre (Fundación Euskadi) en la prueba en línea sub-23. El donostiarra, recalificado como amateur esta temporada, empieza a encontrar su camino con este título, después de un año complicado.

Ostolaza se vuelve con la plata de la crono y el bronce de la ruta, mientras que en las dos pruebas juveniles hubo medalla de plata para el equipo de la Federación Vasca. La carrera femenina la ganó la navarra Paula Ostiz, al superar por milímetros al sprint a la usurbildarra Irati Aranguren (Andoaingo), quinta en la crono. Irati Michelena fue quinta, Maier Olano, sexta (igual que en a crono) y Ane Zubeldia, duodécima (9ª CRI), en una actuación muy completa de un bloque de mujeres que genera ilusión de futuro para el ciclismo guipuzcoano.

Eñaut Urkaregi (Tolosa-Danena) llegaba al Campeonato de España tras arrasar en la Vuelta a Gipuzkoa (ganó las cuatro etapas y la general). El larrauldarra se desfondó en la crono (16º), pero se rehizo en la prueba de fondo para ser segundo tras un Noval inabordable todo el fin de semana. El guipuzcoano no pasará al campo amateur vasco, sino que que se incorpora directamente al filial del Lidl-Trek, lo que restará riqueza al calendario Euskaldun. Un problema de los nuevos tiempos que se viven en el ciclismo.

Iván Romeo releva a Aranburu

El que no tuvo opciones de revalidar su título fue Alex Aranburu (Cofidis). En una carrera rota, se impuso Iván Romeo (Movistar), que confirmó su gran momento, el que le llevó a ganar una etapa del Dauphiné ante el mismísimo Mathieu van der Poel.

El vigente campeón del mundo sub-23 de contrarreloj se deshizo en los últimos kilómetros de Fernando Barceló (Caja Rural), a la postre plata, y de José Félix Parra (Kern Pharma), que acabó superado por Roger Adriá (Red Bull-Bora), bronce) yJuanpe López (Lidl-Trek).