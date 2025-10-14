Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Salinas y Nieto, en una acción defensiva ayer en Turda. Potaissa

La primera piedra de ¿una gran construcción?

El Irudek Bidasoa Irun va de menos a más en su visita al Potaissa Turda rumano y se estrena con victoria en la European League

Iñigo Aristizabal

Martes, 14 de octubre 2025, 22:11

Comenta

El Irudek Bidasoa Irun logró imponerse al Potaissa Turda en el arranque de la European League este martes y marca territorio respecto al equipo rumano, ... al que se señala como el más débil en teoría del grupo A. Los irundarras eran conscientes de que para acabar entre los dos primeros y seguir adelante en la competición debían ganar en Rumanía y lo hicieron. El 33-34 refleja lo igualado que fue el encuentro, si bien los irundarras llegaron con cierto colchón al último minuto, en el que recibieron dos goles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  3. 3

    El Gobierno descarta que el TAV atraviese Aralar y hará catas por la tercera vía que bordea la sierra
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Consulta los horarios del transporte público de mañana en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  6. 6 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  7. 7

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  8. 8

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada
  9. 9 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  10. 10 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La primera piedra de ¿una gran construcción?

La primera piedra de ¿una gran construcción?