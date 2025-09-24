Mozas: «Estamos al 60%, todavía nos queda margen de mejora»

La tercera jornada de la Liga Asobal empieza en jueves con un duelo clásico como es el Irudek Bidasoa Irun-Ademar León, elegido por Teledeporte ... como partido de la semana. La cita, a las 20.30 en Artaleku.

El conjunto irundarra llega con pleno de victorias, dos en European League y dos en liga, pero Alex Mozas considera que «estamos en construcción. Los resultados son buenos, pero no estamos cerca de nuestro mejor nivel, estamos a un 60% de lo que podemos, todavía tenemos mucho margen, ajustando un poco todas las piezas nuevas». En cualquier caso, «mientras vas ganando partidos y tienes ese margen, es muy positivo. El problema sería no sacar resultados y estar lejos de tu mejor nivel».

La visita del Ademar a Artaleku «está marcada en rojo por muchas cosas, para los jugadores y para mí. Creo que ganarlo nos va a dar tres o cuatro pasos más adelante de cara a lo que nos viene, que es muy duro también».

Al Ademar se le da bien Artaleku, con ocho victorias y tres derrotas en sus once últimas visitas y «queremos quitarnos los fantasmas de temporadas pasadas. Empezamos en Puente Genil la semana pasada y ahora tenemos esta oportunidad en casa. Seguro que vamos a hacer un buen partido, porque estamos trabajando muy bien, la confianza del equipo está muy alta y todo el mundo está aportando mucho».

Del equipo leonés destaca que es «muy peligroso al contraataque. Gonzalo Pérez y Darío Sanz, son flechas, que te castigan cada pérdida». Por otro lado, «seguramente es la mejor defensa a la que nos hemos enfrentado hasta ahora».

El madrileño quiere que «encontremos situaciones de lanzamiento favorables para que su portería no esté al nivel que está habitualmente, que es muy alto, y no puedan encontrar esas situaciones de contraataque». Recuerda que «perdimos cinco balones contra Caserío y diez en Puente Genil y en el cómputo general estamos muy bien en ese apartado y hay que seguir en esa línea».