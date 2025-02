Jon Azkue: «Jugar contra el Bidasoa en Irun va a ser especial»

Por dos veces se encontró con el Bidasoa Irun en el Torneo de Egia, aunque no llegó a jugar. La European League, en cambio, ... ha dado a Jon Azkue la oportunidad de enfrentarse al que fue su equipo durante doce temporadas. Más emotivo que el partido del pasado martes en la cancha francesa será para el oriotarra el de esta noche en Artaleku, donde se entrenará esta mañana el equipo francés.

– ¿Qué tal le va por Limoges?

– Muy bien. Me siento muy integrado, muy hecho a la ciudad. También la familia. Y en cuanto al juego, haciéndome, dado que el año pasado estuve parado casi todo el año por lesión. Estoy encontrando otra vez mi juego y haciéndome a lo que el entrenador me pide y a lo que se juega en esta liga.

– Ninguna lesión es buena, pero más difícil de llevar será una en el extranjero.

– Así es. Después de plantearme tanto el hecho de salir del Bidasoa como de irme al extranjero, sufrir una lesión importante a los dos meses de llegar... resulta complicado de digerir. Pero bueno, también es parte del deporte y, por suerte, ya he quedado atrás.

– ¿Ese contratiempo frenó su acoplamiento al grupo?

– Al grupo no tanto, porque desde el principio tuve claro que quería hacer toda la recuperación en el club. Sí que el primer mes me fui a casa porque no podía hacer gran cosa. Pero volví a Limoges para la rehabilitación y para estar cerca del equipo. De esta forma, por lo menos no perdía lo que pude haber conseguido en esos primeros dos meses y evitar sentirme otra vez un jugador nuevo cuando regresara. Lo tenía claro. Lo hice así y por lo menos pude sentirme parte del equipo.

– ¿Cómo es Limoges?

– Es como un pueblo grande y llevamos vida muy familiar, muy tranquila, con horarios completamente diferentes a los que teníamos en Orio. Tanto la familia como yo nos hemos acoplado bien.

– Un club joven en constante ascenso y con mucho apoyo de la afición.

– Cada partido estamos metiendo más de 4.000 personas en el pabellón y en los momentos complicados se nota esa fuerza.

– Hace poco el club anunció su renovación hasta 2027.

– Fue muy fácil. El equipo confió en mí desde el principio a pesar de la lesión, y yo estoy muy a gusto. También es una forma de agradecer esa confianza que me han dado. Porque han querido renovarme a pesar de no haberme visto jugar mucho. Se aumenta la oportunidad de poner en práctica aquello por lo que decidí salir al extranjero, a vivir una experiencia nueva y a tener minutos de calidad. No pudo ser el primer año por la lesión y ahora lo quiero aprovechar con esta prolongación de contrato.

– Acabaron 2024 con tres derrotas y cerca del descenso.

– De momento hay tranquilidad. Somos conscientes de que una victoria nos puede hacer subir mucho y hemos ganado los dos primeros partidos de 2025. Es verdad que el hecho de jugar competición europea por primera vez quizá nos esté lastrando o nos haya lastrado, sobre todo en la primera vuelta de la liga. Pero confiamos en el potencial del equipo y, como te decía antes, al estar la clasificación tan apretada una victoria te puede llevar rápidamente para arriba. Por el momento confiamos plenamente en nosotros.

– ¿Esperaba cruzarse con el Bidasoa en European League?

– ¡Es curioso el azar! Desde que supimos que podíamos cruzarnos, la posibilidad estaba ahí y cuando los dos equipos nos clasificamos para la Main Round ya tenía muchas ganas de que llegara ese día. Fue bonito encontrar a los compañeros en Limoges y va a ser muy especial jugar en Artaleku.

– ¿Cómo vio el primer partido?

– Fue un poco lo que esperábamos, con un Bidasoa que jugó muy bien, con muy pocas pérdidas. Su portero nos hizo bastante daño al principio porque fallamos muchísimos tiros desde seis metros y eso nos hizo ir por detrás. Pero supimos agarrarnos al partido hasta el último momento y al final nuestro portero hizo alguna parada un poquito más decisiva. Nosotros acertamos un poco más en los últimos ataques y conseguimos dar la vuelta al partido.

– El encuentro de hoy puede ser clave para definir el primer puesto. Si gana el Limoges, es primero matemáticamente.

– Creo que va a ser un partido diferente al de la primera vuelta porque nos conocemos mejor, ya hemos jugado en contra y los dos equipos nos hemos analizado.

– Jugar otra vez en Artaleku... ¿Palabras mayores?

– Va a ser muy especial. Ya el partido del pasado martes lo fue, pero volver a Artaleku va a serlo aún más. Es volver a casa después de tanto tiempo y estoy con muchas ganas.

– ¿Vendrán los de casa?

– Sí, creo que voy a estar bien arropado. Irán 20 o 25 familiares más amigos.