Iñaki Peciña en una de sus incorporaciones al ataque.

El Irudek Bidasoa mantuvo el pulso al Barça

Los irundarras llegaron a estar por delante en el marcador y alargaron la emoción en el Palau hasta el último minuto

Iñigo Aristizabal

Viernes, 17 de octubre 2025, 23:38

Por un lado el marcador, 33-31, y por otro, las sensaciones, dejan claro que el Irudek Bidasoa Irun mantuvo el pulso con el todopoderoso ... Barça en el Palau Blaugrana. Dos malos momentos, uno en cada tiempo, lastraron a los irundarras que, no obstante, llegaron al último minuto dos abajo y pudieron ponerse a un gol. Con 33-31 y en la segunda quincena de octubre llegó la primera derrota de la temporada para el conjunto amarillo.

