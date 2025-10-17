El Irudek Bidasoa mantuvo el pulso al Barça

Por un lado el marcador, 33-31, y por otro, las sensaciones, dejan claro que el Irudek Bidasoa Irun mantuvo el pulso con el todopoderoso ... Barça en el Palau Blaugrana. Dos malos momentos, uno en cada tiempo, lastraron a los irundarras que, no obstante, llegaron al último minuto dos abajo y pudieron ponerse a un gol. Con 33-31 y en la segunda quincena de octubre llegó la primera derrota de la temporada para el conjunto amarillo.

En el arranque del partido se vio el potencial del Barça, con siete goles de siete lanzamientos en los seis primeros minutos, los tres últimos en un parcial que cambió el 4-3 por el 7-3 y motivó el tempranero tiempo muerto de Alex Mozas, sobre todo para pedir más actitud defensiva.

Barça Nielsen (8 paradas, 1 pen.), Mem (5), Janc (1), N'Guessan (8), Sola (1), Ortega (4), Frade (5) -siete inicial-, Hallgrimsson, Bazán, Carlsbogard, Djordje Cikusa, Gómez (3, 3 pen.), Makuc (1), Fabregas (2), Barrufet (1) y Petar Cikusa (2) 33 - 31 Irudek Bidasoa Maciel (12 paradas, 1 pen.), Peciña, González (3), Rodrigo Salinas (5), García (1), Valles (1, 1 pen.), Díaz (3) -siete inicial- Skrzyniarz, Tuà (2), Jevtic (2), Esteban Salinas (4), Mujika, Mielczarski (), Nevado (5), Da Silva y Nieto (5, 2 pen.) Cada cinco minutos 6-3, 8-5, 9-8, 11-8, 15-11, 17-15 (descanso); 18-18, 20-19, 23-21, 29-24, 30-27 y 33-31

Árbitros Roland Sánchez y Andreu Marín Lorente, que excluyeron a los locales Barrufet (dos veces) y Fabregas y a los visitantes Mujika, Jevtic y Valles

El parón, el mensaje y la nueva disposición de los amarillos dieron sus frutos. El mencionado 3-0 quedó neutralizado con un 1-4 y el Barça sólo marcó un gol en ocho minutos, por mediación de un N'Guessan que para entonces ya llevaba cuatro, la mitad de los de su equipo en el 8-7.

Sin embargo, el Barça recuperó su buen hacer y devolvió el parcial, 4-1, recuperando la máxima renta de cuatro goles, que quedó en dos al descanso, 17-15.

Cinco segundos por delante

Pese a empezar la reanudación con uno menos por una inferioridad arrastrada del primer tiempo, el Irudek Bidasoa Irun consiguió marcar, 17-16, y ya con todos, empatar a 17. No sólo eso, sino que el gol de Esteban Salinas a pase de Nacho Valles puso el 18-19 en el marcador. Eso sí, los irundarras fueron sólo cinco segundos por delante en el marcador, porque en un visto y no visto contraatacó Ortega.

Tras el 19-19, el conjunto amarillo tuvo hasta tres opciones de marcar, pero Nielsen realizó dos paradas y el tercer ataque acabó con balón perdido. El portero danés estaba teniendo una actuación discreta, de hecho en ese momento calentaba en la banda Hallgrimsson, pero realizó tres paradas casi consecutivas. La tercera, con 20-19, momento en el que al Bidasoa se le empezó a escapar el tren. En el 23-20 paró el partido Mozas y ordenó atacar con siete, pero la estrategia se le volvió en contra al equipo amarillo, que recibió muchos goles sin portero, tanto de contraataque, como de saque rápido de centro.

A falta de diez minutos el Barça parecía tener el partido encarrilado, 29-24, pero Mario Nevado marcó tres goles seguidos y estrechó el marcador a 29-27. Con 32-30, el Bidasoa recuperó el balón, Tito Díaz lanzó desde su nueve metros a portería vacía y Mem interceptó el balón, chafando la opción de remontar.