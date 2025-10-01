Gorka Nieto: «Nos dolió empatar contra el Ademar, pero hay que seguir mirando adelante»

Ya no es aquel chaval imberbe que llegó a la comarca del Bidasoa y se enroló en el filial Ilcapo Hondarribia para, poco a poco, ... ir metiendo el morro en el Irudek Bidasoa Irun, con el que debutó siendo juvenil. Con 23 años y el brazalete de capitán, el central vizcaíno analiza el inicio de temporada de su equipo.

– ¿Cuánto de difícil fue empezar a balón parado con una eliminatoria europea?

– Era algo diferente. La clave fue que la pretemporada había sido especial, porque los partidos más importantes venían justo al principio. Quizás no podíamos meter tanta carga, pero sí que hicimos mucho volumen de balonmano en las primeras semanas de entrenamiento. Con ese planteamiento, coger los automatismos costó menos que otros años, en los que se da más importancia a la preparación física en la pretemporada. Creo que eso nos ha venido muy bien, ya veremos más adelante si nos pesa durante la temporada, pero físicamente estamos muy bien todos. Hicimos muy buena eliminatoria contra el ABCde Braga.

– Dos victorias en Europa, dos en liga, ganando por una diferencia media de siete goles... Iba todo sobre ruedas hasta que llegó el Ademar.

– Sí, ha sido un golpe duro. Veníamos entrenando muy bien, jugando muy bien, con buenas sensaciones. Estábamos aportando todos. Si uno tenía un mal día, sabíamos que el que entrara en su puesto lo iba a hacer bien. Y pasó lo que suele pasar contra el Ademar, que las cosas no salen como estaban saliendo hasta entonces. La clave estuvo en que de cara a portería estuvimos muy desacertados.

– Y no tanto en el juego, ¿verdad?

– Una vez visto el partido en frío, creo que el juego no fue malo y nos sigue dando buenas señales de que estamos jugando bien, de que las sensaciones del equipo son buenas, de que estamos compenetrados. Pero está claro que si fallas tanto de cara a portería, aunque Leo (Maciel) hiciera el partidazo que hizo, es muy difícil sacar los dos puntos.

– Por lo menos consiguieron sumar uno.

– Eso es. Después de haber fallado tanto y tener tantos problemas durante el partido, el punto es positivo y hay que valorarlo.

– El entrenador se mostró muy enfadado tras el encuentro.

– Y nosotros también lo estábamos, porque sabemos que no es lo normal, que no podemos permitirnos ese tipo de fallos y que tenemos que exigirnos más. Pero insisto en que el visionado del partido nos ha dado otra perspectiva. Hablando entre todos nos dimos cuenta de que el juego no estaba mal, de que en defensa estuvimos bien y que realmente tenemos que seguir mirando hacia adelante porque tampoco nos podemos obsesionarnos con los fallos que tuvimos porque, si no, sí que se van a repetir. Tenemos que poner todo nuestro empeño en darnos un puntito más de calma en los lanzamientos o ponerles un poco más de cabeza y de ahí seguro que vamos a ir hacia arriba.

– Granollers y Torrelavega seis puntos, Bidasoa cinco, Barça cuatro con un partido menos... ¿La parte alta va a ser igual que la de la temporada pasada?

– Entiendo que va a ser más o menos la tónica parecida. En la primera vuelta los equipos que a priori deberían estar por abajo no tienen tanta presión por ganar los partidos, por lo que ir a sus canchas no es tan tan complicado como suele serlo en las segundas vueltas. Creo que por arriba estaremos los mismos, pero esto es muy largo y seguro que todo el mundo va a ir dejándose puntos en cualquier cancha porque son partidos muy complicados, sobre todo fuera de casa. Nosotros tenemos que pensar que estamos invictos todavía y que tenemos que seguir puntuando cada fin de semana.

– La zona media siempre aprieta y han entrado fuerte los recién ascendidos Alicante y ciudad Real.

– Son dos clubes con muy buenos proyectos que han subido a la Liga Asobal con intención de quedarse para largo y seguramente subir del nivel que tienen ahora o el que podemos pensar que tenían al ascender. Si ya el año pasado la zona media y baja estaban muy apretadas, se suman dos equipos que van a pelear mucho y que seguro lo van a hacer bien. Eso hace que los equipos de abajo tengan que dar un plus y que a veces será contra equipos como nosotros.

– El 14 de octubre empezará la fase de grupos de la European League. ¿Cómo ve el grupo con Flensburg-Handewitt, Saint-Raphael Var Handball y Potaissa Turda?

– Al equipo rumano no lo conozco, pero al Flensburg y Saint-Raphael sí que les he seguido y son dos equipazos. El Saint-Raphael tiene un equipo muy físico con mucha fuerza, mucho uno contra uno y vamos a tener que sacar los puntos contra ellos para poder pasar porque el Flensburg, aunque lo vamos a intentar, es un equipo top mundial y va a ser más complicado.

– También era difícil el Melsungen el año pasado y mantuvieron un bonito pulso en el partido de Alemania.

– Por nombre y por plantilla puede parecer más el Flensburg. El Melsungen estaba muy bien entrenado, tenían muy claro lo que tenían que hacer para ganar cada partido, se iban adaptando al rival. Y el Flensburg es un equipo que tira de talento individual, de tener jugadores top mundiales.

– Este verano han llegado seis jugadores nuevos al equipo, ¿cómo está yendo la adaptación?

– Está yendo todo muy bien. Desde el primer día se han integrado muy bien en el tema personal, son personas increíbles, han hecho muy buen grupo. Luego en el campo están demostrando que son jugadorazos, son jugadores top que en sus equipos marcaban la diferencia, que venían de equipos buenos y de hacerlo muy bien.Estas incorporaciones nos van a venir muy bien para tener más gente para la rotación, también para tener diferentes formas de balonmano que nos puedan dar un poco de versatilidad para poder adaptarnos a los rivales.Estamos todos muy contentos con las incorporaciones.

– Concretamente en su puesto ha llegado Nacho Valles, un jugador muy destacado.

– Sé que tengo un jugadorazo en mi puesto y estoy muy contento con cómo estamos trabajando. Intento aprender de él lo máximo posible. Además, es una persona muy abierta que comparte cómo ve el balonmano, comparte su opinión sobre lo que deberíamos hacer con cada rival. Nacho puede exigirme para querer ganarme el puesto, ganarme los minutos. Y al mismo tiempo yo tengo la seguridad de que los días que yo no esté bien, él va a estar ahí.