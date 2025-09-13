Lo bueno se hizo esperar

Ya tiene el Irudek Bidasoa Irun los dos primeros puntos en el zurrón, algo que no estaba tan claro en el descanso del partido ... que jugó ayer en Artaleku contra el Caserío Ciudad Real. Sí, todos o casi todos los asistentes al encuentro pensaban que la diferencia existente entre los dos equipos iba a acabar plasmándose en la cancha y en el marcador, pero no había sido así en el primer tiempo y planeó la sombra de una enorme sorpresa. Sin embargo, los irundarras corrigieron el rumbo y en la reanudación se mostraron muy superiores al conjunto manchego (19-12), acabando con 32-25.

26, 24 y 25, por ese orden, son los goles encajados por los bidasotarras en este inicio de temporada y ayer gran parte del mérito correspondió a Jakub Skrzyniarz, que paró dieciséis balones, incluyendo nada menos que cuatro penalties, de los siete que fueron entre los tres palos. El octavo se estrelló en el horizontal.

Irudek Bidasoa Irun Skrzyniarz (16 paradas, 4 pen.), Jevtic (2), Peciña, González (5), Rodrigo Salinas (5), Nieto (2), García (1) -siete inicial-Maciel, Cavero (2, 2 pen.), Tuà (2), Esteban Salinas (5), Mujika (2), Mielczarski (3), Nevado (3), Da Silva y Valles. 32 - 25 Caserío Ciudad Real Kostanitis (6 paradas), Alonso Moreno, Palomeque (1), Domingo (3), Inestrosa (4, 2 pen.), López (2), Sherif (4) -siete inicial-, Giovagnola (2 paradas, 1 pen.), Mendive (1), Lumbreras, Fernández (1), Romanillos (1), Víctor Moreno, Mínguez (1), Torres (3, 1 pen.) y Gull (4). Marcador: 3-2, 6-5, 8-7, 10-11, 12-12, 13-13 (descanso); 15-13, 19-15, 23-18, 24-20, 29-22 y 32-25.

Árbitros: José Antonio Huertas y Antonio Javier García, que excluyeron a los locales Valles, Da Silva y García y a los visitantes Mínguez (dos veces) y Gull.

De esas dieciséis paradas, nueve llegaron en el primer tiempo (41%) y siete, para el minuto 21, cuando Alex Mozas tuvo que pedir tiempo muerto con 11-12 en el marcador. Pese a la exhibición del portero polaco, el Caserío Ciudad Real estaba en progresión de acabar con 34 goles, una cifra a la que no está acostumbrado este Bidasoa.

Los irundarras sólo habían tenido una renta mayor a un gol, en el 4-2, y, tras el 10-9, el conjunto visitante se puso por delante, 10-11, y mandó o estuvo empatado hasta el descanso, al que se llegó con 13-13.

4-0 tras el descanso

En la reanudación pronto se dibujó un nuevo escenario, gracias al parcial de 4-0 con goles de Xavi González, Marko Jevtic, Esteban Salinas y Xavi Tuà. El Ciudad Real tardó casi siete minutos en anotar su primer gol del segundo tiempo, trece en hacer el cuarto y, para cuando quiso darse cuenta, todo el trabajo del primer tiempo se le había evaporado y estaba seis abajo en el marcador, en un 23-17 que significó el tercer y último tiempo muerto de Santi Urdiales.

Poco antes, Piotr Mielczarski siguió presentándose ante su nueva familia con tres goles en poco más de dos minutos y después el que se puso las botas fue Esteban Salinas, con varios pases brillantes de Nacho Valles. De seis se bajó a tres, 24-21, pero esa reacción quedó atajada con un 4-0 y el Irudek Bidasoa Irun pudo disfrutar de un final tranquilo.