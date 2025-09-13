Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El defensivo Marko Jevtic marcó ayer dos goles en Artaleku. ESTRADA

Lo bueno se hizo esperar

El Irudek Bidasoa Irun desactivó tras el descanso a un Ciudad Real que estuvo por delante en el tramo final del primer tiempo

Iñigo Aristizabal

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Ya tiene el Irudek Bidasoa Irun los dos primeros puntos en el zurrón, algo que no estaba tan claro en el descanso del partido ... que jugó ayer en Artaleku contra el Caserío Ciudad Real. Sí, todos o casi todos los asistentes al encuentro pensaban que la diferencia existente entre los dos equipos iba a acabar plasmándose en la cancha y en el marcador, pero no había sido así en el primer tiempo y planeó la sombra de una enorme sorpresa. Sin embargo, los irundarras corrigieron el rumbo y en la reanudación se mostraron muy superiores al conjunto manchego (19-12), acabando con 32-25.

