Álex Mozas: «Hemos sobrevivido y ahora es cuando tenemos que dar un plus»

Después de disputar nueve partidos en 29 días, en tres competiciones diferentes y con siete desplazamientos incluidos, el Bidasoa-Irun ha disfrutado de un parón ... de diez días antes de afrontar un tramo del calendario algo más ligero, pero que comienza fuerte con un duelo en casa ante el Villa de Aranda esta tarde (19.30) y otro el sábado frente al Torrelavega (20.00), en lo que supondrá el regreso de Jacobo Cuétara a Artaleku.

«Después del mes que hemos pasado jugando muchos partidos, compitiendo siempre y viajando también mucho, los jugadores necesitaban parar físicamente pero, sobre todo, mentalmente. Era necesario desconectar para afrontar este tramo final que es lo más importante de la temporada y a donde hemos conseguido llegar vivos en todas las competiciones», analizó ayer un satisfecho Álex Mozas que considera que «ahora es cuando tenemos que dar un plus y exigirnos más. Creo que estamos en disposición de mejorar porque el parón nos ha venido bien y los jugadores han venido con muchas ganas y mucha ambición de conseguir cerrar una temporada que está siendo muy buena».

«No estamos tácticamente donde yo quiero, aunque eso ya sabíamos que iba a pasar. Esto va a ser un proceso de años, de temporadas. Y no de una»

Será tras estos dos choques cuando tengan por delante un mes con solo un partido por semana, tiempo fundamental para incidir en esa mejora y seguir trabajando en el modelo de juego: «En semanas de sólo un partido recuperamos la posibilidad de mejorar. Ya no solo de cara a esta temporada, sino también de cara al futuro porque la mayoría de jugadores van a seguir y podrán afianzar las cosas que queremos. Eso es algo que no hemos podido hacer en los últimos partidos en los que hemos tenido que sobrevivir más que otra cosa».

Poco a poco el técnico ha ido implantando un modelo de juego que la plantilla aún no tiene plenamente interiorizado: «Obviamente no estamos tácticamente donde yo quiero, aunque eso ya sabíamos que iba a pasar. Esto va a ser un proceso de años, de temporadas. Y no de una. Ahora estamos intentando mezclar la idea de juego que tenemos en el cuerpo técnico con competir bien y creo que poco a poco estamos yendo a eso. Siempre competimos bien y el modelo de juego hay veces que se acerca más a lo que quiero y a veces menos. Se nota muchísimo cuando no podemos entrenar con continuidad y sólo podemos ir a los partidos. Ahí sólo nos podemos agarrar a lo que tenemos ahora y, como decía, sobrevivir. A medio plazo llegará el punto del equipo, pero si mientras tanto conseguimos clasificarnos para Europa, estar lo más arriba posible en Liga y jugar los cuartos de final de la European League, seguro que no estará nada mal».

Primero, el Villa de Aranda

Y en ese estar arriba en la Asobal, esta semana es importante, empezando por el partido ante el Villa de Aranda. «Viene en una buena racha, con tres victorias seguidas», recuerda Eneko Furundarena que hace un llamamiento a la afición. «Vamos a hacer bueno el factor Artaleku porque cuando jugamos allí ya sufrimos a su afición. Ahora tiene que ser la vuelta, que ellos no estén cómodos y que la gente apriete».

Además, la visita el sábado de Torrelavega puede despistar, aunque el usurbildarra tiene claro que aunque «el del sábado es un partido con muchos factores, el encuentro en el que nos hemos centrado es el de Villa de Aranda porque también son dos puntos. El partido del sábado está ahí, pero hay que dejarlo a un lado porque si no vamos a sufrir. El equipo está con ganas de sacar los cuatro puntos, pero primero Villa de Aranda y luego, Torrelavega».