El Super Amara Bera Bera no debe «bajar la guardia» ante el Rocasa esta tarde en el Gasca
Iris Moreno
san sebastián.
Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:25
El Super Amara Bera Bera recibe hoy en el Josean Gasca (19.45 horas) al Rocasa Gran Canaria en su cuarto partido en apenas nueve días, por ello, Imanol Álvarez ha pedido a sus jugadoras «concentración, porque por la acumulación de encuentros el partido es aún más difícil, no podemos bajar la guardia». «El ritmo competitivo puede ayudar, pero hemos tenido día y medio para prepararnos y ellas 10 días y nos han visto jugar más», alerta sin querer «poner excusas». Asegura que el equipo en este inicio de temporada le «transmite buenas sensaciones, aunque aún nos queda interiorizar la importancia del trabajo defensivo».
Elda-Zonzamas 16.30
-
Hoy
-
Mañana
-
Clasificación
-
EQUIPOS PT J G E P
-
1 Bera Bera 4 2 2 0 0
-
2 Rocasa 4 2 2 0 0
-
3 Guardés 4 2 2 0 0
-
4 Beti Onak 3 2 1 1 0
-
5 Málaga 3 2 1 1 0
-
6 Elda 2 2 1 0 1
-
7 Porriño 2 2 1 0 1
-
8 Elche 2 2 1 0 1
-
9 Morvedre 2 2 1 0 1
-
10 Valladolid 2 2 1 0 1
-
11 Granollers 0 2 0 0 2
-
12 Zonzamas 0 2 0 0 2
-
13 La Rioja 0 2 0 0 2
-
14 Cicar Lanzarote 0 2 0 0 2
Granollers-Morvedre 18.00
Beti Onak-Porriño 18.00
Málaga-Valladolid 19.00
Cicar Lanzarote-Elche 19.30
Super Amara Bera Bera-Rocasa 19.45
La Rioja-Guardés 18.00
