Shula Gavilán: «La Supercopa es el primer gran reto para demostrar quiénes somos»

La plantilla del Super Amara Bera Bera mantiene su ambición de cara a esta temporada que acaba de arrancar. La pivote Shula Gavilán, analiza el ... momento del equipo antes de pelear por revalidar la Supercopa Ibérica.

– Llegan a la primera gran cita tras ganar en la primera jornada de liga. ¿Son buenas las sensaciones antes de la Supercopa?

– La pretemporada ha sido muy buena, bastante física, pero en la que los nuevos fichajes han podido entrar rápido y bien en el sistema de juego del Bera Bera de los últimos años. En el primer partido en casa el equipo se mostró muy sólido. Estamos tranquilas con nuestro trabajo. Sabemos que entrenamos duro, que venimos haciendo bien las cosas y muchas ya tenemos experiencia en finales o partidos importantes. Estamos muy ilusionadas y con muchas ganas de este fin de semana.

– Se vuelven a enfrentar al Madeira en semifinales.

– Respecto al año pasado tienen un juego más exterior, con mucho lanzamiento. Creo que con nuestra defensa y porteras podemos contrarrestarlo. Lo más importante es centrarnos en hacer bien lo nuestro, defender duro, estar juntas y poder correr. En ataque, su defensa parece algo más débil que la del año pasado, así que debemos aprovecharlo para imponer nuestro sistema.

– Este año se juega muy cerca de casa. ¿Qué importancia puede tener?

– Muchísima. Siempre es especial tener a la afición cerca porque en los momentos difíciles nos empujan hacia adelante. En el Gasca sentimos siempre lo que significa jugar con ellos animando y ahora, aunque sea en Pamplona, está lo bastante cerca para que puedan acompañarnos. Estoy segura de que se vivirán partidos muy lindos.

– Han sido capaces de ganarlo todo, ¿sienten presión por volver a hacerlo?

– Más que presión, lo tomamos como un desafío. Sabemos que somos capaces de competir y de lograr grandes cosas. Las que ya hemos jugado partidos así intentaremos transmitir tranquilidad a las compañeras nuevas. Cuando trabajas bien durante la semana, en el partido no tienes que hacer nada distinto ni mágico. Queremos igualar lo conseguido en los últimos dos años, repetir el triplete. Tenemos de nuevo el reto europeo, que el año pasado nos permitió disfrutar de una fase de grupos y estar cerca de la Final Four. Sabemos lo complicado que será, pero también lo motivador que resulta. Estamos a comienzo de temporada y este torneo es una buena prueba para medirnos y demostrar quienes somos.