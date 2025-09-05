Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Shula Gavilán antes del entrenamiento ayer en el Josean Gasca. Gorka Estrada

Shula Gavilán: «La Supercopa es el primer gran reto para demostrar quiénes somos»

Las donostiarras se toman «como un desafío» el primer examen de un curso en el que desean «igualar los conseguido con un nuevo triplete»

Álvaro Guerra

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:48

La plantilla del Super Amara Bera Bera mantiene su ambición de cara a esta temporada que acaba de arrancar. La pivote Shula Gavilán, analiza el ... momento del equipo antes de pelear por revalidar la Supercopa Ibérica.

