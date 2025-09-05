Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El primer título de la temporada, en juego

El Super Amara Bera Bera se juega esta tarde frente al Madeira el pase a la final de la Supercopa Ibérica que se decide mañana en Pamplona

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:47

El Super Amara Bera Bera se mide esta tarde en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona al Madeira en la primera semifinal de la Supercopa Ibérica ( ... Teledeporte, 18.15 horas). La primera gran cita importante para el conjunto donostiarra donde puede levantar su primer título de la temporada mañana en Pamplona en la final que se disputará a partir de las ocho.

