El primer título de la temporada, en juego

El Super Amara Bera Bera se mide esta tarde en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona al Madeira en la primera semifinal de la Supercopa Ibérica ( ... Teledeporte, 18.15 horas). La primera gran cita importante para el conjunto donostiarra donde puede levantar su primer título de la temporada mañana en Pamplona en la final que se disputará a partir de las ocho.

Esta tarde a las 20.30 horas será el turno del Replasa Beti-Onak, que se medirá al SL Benfica en el torneo que enfrenta a los campeones de liga y copa de España y Portugal. El conjunto navarro accede como subcampeón de la Copa de la Reina de Granollers al haber conseguido las donostiarras levantar ambos títulos el pasado curso.

No será la primera Supercopa que juegue el Bera Bera en el Pabellón Anaitasuna. Lo hizo en septiembre de 2016 en una edición conjunta con el torneo masculino. En esa ocasión las donostiarras superaron a Zuazo (32-21). En aquel equipo ya defendía la elástica azul Maitane Etxeberria. La actual capitana anotó tres tantos destacando por su capacidad de finalización.

Para las de Bidebieta será su decimosexta participación en una Supercopa, la tercera en el formato ibérico. Bera Bera ha ganado la tradicional en ocho ocasiones y se ha adjudicado las dos Ibéricas que se han organizado, la primera edición en 2023 en el Gasca, a penaltis, ante Costa del Sol Málaga, y el año pasado en Portugal al superar a Atticgo Elche. Levantar el primer título del curso mañana supondría para las de Imanol Álvarez certificar el buen arranque de temporada.

Al igual que el año pasado, Bera Bera se medirá a Madeira. Equipo al que las de Imanol Álvarez vencieron el año pasado, 22-32. Las portuguesas han experimentado cinco altas y cinco bajas desde ese enfrentamiento. Tras los fichajes de la lateral Joana Oliveira, la lateral zurda noruega Maren Marki, la extremo zurda Catarina Ascensao, la pivote brasileña Maira Campos Vincentini y la jovencísima de 16 años, Sofía Cabral, lateral, continúan como referencia la portera internacional Isabel Gois y las hermanas Duarte, la central María y Neida, en el extremo.