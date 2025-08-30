Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exhibición del Super Amara Bera Bera en su primer encuentro liguero ante el Porriño

Exhibición del Super Amara Bera Bera en su primer encuentro liguero ante el Porriño

Balonmano ·

Maitane Etxeberria marcó el gol 24.000 del club en liga y Nicole Wiggins sostuvo al equipo con nueve paradas en la primera parte.

Aitana Ábalos

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:52

El Super Amara Bera Bera estrenó la temporada 2025/26 con una victoria aplastante en el Gasca ante el Conservas Orbe Rubensa Porriño (35-20), ... en un duelo que comenzó bastante igualado pero que las donostiarras supieron dominar en la segunda parte del partido. La tarde dejó además el gol número 24.000 del club en Liga, marcado por la extremo derecha Maitane Etxeberria y destacando el debut en un partido oficial de la Liga Guerreras Iberdrola de las nuevas incorporaciones (4 en total).

