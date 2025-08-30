Exhibición del Super Amara Bera Bera en su primer encuentro liguero ante el Porriño

El Super Amara Bera Bera estrenó la temporada 2025/26 con una victoria aplastante en el Gasca ante el Conservas Orbe Rubensa Porriño (35-20), ... en un duelo que comenzó bastante igualado pero que las donostiarras supieron dominar en la segunda parte del partido. La tarde dejó además el gol número 24.000 del club en Liga, marcado por la extremo derecha Maitane Etxeberria y destacando el debut en un partido oficial de la Liga Guerreras Iberdrola de las nuevas incorporaciones (4 en total).

El partido comenzó cuesta arriba para las de Bidebieta, con precipitaciones en ataque y pérdidas que permitieron al conjunto gallego adelantarse casi los primeros 15 minutos del encuentro. Sin embargo, las paradas de Nicole Wiggins, impecable en su estreno liguero (con más de 15 paradas y un gol desde su propia portería), y el empuje de Shula Gavilán, devolvieron confianza al equipo. Al descanso, las de Imanol Álvarez lograban su máxima renta hasta entonces (16-12).

La segunda mitad confirmó la superioridad local. Maitane Etxeberria amplió la ventaja con goles decisivos, mientras que la holandesa Lisanne Kruijswijk mostró su poder de lanzamiento a pesar de que su posición sea de central. Además se vivió el estreno de la juvenil Elene Fresco, zarauztarra de 2008, y el primer tanto de Elena Amores, otro de los fichajes.

La lateral Ester Somaza, también fichaje de esta temporada, firmó goles espectaculares. En el tramo final el equipo local contaba con ventajas de hasta diez goles, por lo que el partido quedó sentenciado. El partido dejó muy claro que los nuevos fichajes están respondiendo desde el primer día.