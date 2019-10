Balonmano Bera Bera, a remontar cinco goles para poder seguir en la Copa EHF El Super Amara confía en poder resarcirse hoy (17h) en el Gasca de la derrota por 35-30 la ida ante el Brasov rumano XABIER GALARTZA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 19 octubre 2019, 10:00

Difícil pero no imposible. El Bera Bera se ve una vez más a lo largo de su dilatado periplo a nivel continental en la tesitura de tener que dar la vuelta a una eliminatoria para poder tener continuidad en Europa. En esta ocasión el reto al que se afronta conlleva levantar una losa de cinco goles (35-30) frente al Corona Brasov, el equipo con el que hace una década atrás se jugó el pase a la final de la Recopa. El partido será dirigido por la pareja polaca formada por Malgorzata Lidacka y Urszula Lesiak.

Las estadísticas no juegan a favor del equipo donostiarra, al ser contadas las situaciones en las que se ha conseguido remontar frente a un equipo de la talla del Brasov. Eso no significa que no disponga de argumentos de peso para poder mantener vivas sus aspiraciones. En cierto modo consuela saber que los cinco goles de renta no representan con rigor la diferencia que existe en la actualidad entre estas dos plantillas.

Imanol Álvarez confía en la capacidad y potencial de sus jugadoras al comentar que en Rumania jugaron por debajo de sus posibilidades.

El Super Amara tiene muy claro que el capítulo de concesiones se le ha reducido prácticamente hasta la mínima expresión si verdaderamente quiere salir airoso de este determinante choque.

Por norma general se puede decir que todos los partidos se empiezan a ganar desde la defensa y en esta ocasión con mayor motivo. Corregir el trabajo en la zaga va a ser primordial, no sólo para evitar que se repita la goleada de Rumania, sino para poder recuperar balones y poder romper el partido a base de contragolpes, un arma que este equipo domina a la perfección. «Correr y defender, jugar un buen partido y hacer disfrutar a nuestra gente» es la clave en opinión del preparador ermuarra para poder superar esta criba.

El reto que se había plantado a principio de temporada el Super Amara era volver a ingresar en la fase de grupos de la EHF como en la pasada edición, pero el bombo en esta edición le ha hecho una jugarreta con su emparejamiento con el equipo rumano. Imanol Álvarez repite la misma convocatoria que los dos últimos partidos. Esto significa que cuenta de nuevo con la portera juvenil Ainhoa Larrañaga para suplir a Merche Castellanos, teniendo en consideración que Renata Lais Arruda todavía no está en condiciones de situarse bajo los palos.

Abonos de IDK y Bera Bera

Para fomentar la asistencia, los socios del Bera Bera podrán entrar luego a las ocho gratis al partido del IDG Gipuzkoa de baloncesto, también en el Gasca. Los socios de IDK tendrán rebaja en la entrada del Bera Bera, en una jornada de coincidencia de ambos partidos.