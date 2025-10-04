El Bera Bera se relaja tras el descanso pero es capaz de reaccionar y brillar

El Super Amara Bera Bera suma una nueva victoria ante el Morvedre en el Gasca. El conjunto donostiarra es superior a un rival que sí ... fue capaz de por lo menos asustar a las de Bidebieta. Porque las locales hicieron los deberes impuestos por su entrenador solo a medias. Tras una brillante primera parte, en el arranque de la segunda, casi todo salió mal. El equipo tiró de veteranía y serenidad, se puso a remar y fue capaz de encarrilarlo a tiempo.

Tras unos inicios de partido irregulares, Álvarez había sido muy claro, quería que el equipo saliera concentrado desde los primeros compases. El vestuario cumplió con las órdenes del ermuarra. Etxeberria inauguró el marcador del polideportivo amaratarra, y aunque las de Sagunto consiguieron darle la vuelta (1-2), esa fue la única vez en todo el encuentro que las visitantes dominaron el luminoso.

Karsten empató y Amores, con una rosca que puso en pie al Gasca, inició el despegue. Este sábado, ante la baja de Laura Hernández por un asunto familiar, la de Petrer tuvo su momento para reivindicarse. En un abrir y cerrar de ojos, con un parcial de 5-0, las de Bidebieta comenzaron a dominar.

Super Amara Bera Bera Prades, Etxeberria (5), Ogonovszky (2), Arroyo (2), Gavilán (2), Karsten (1) y Amores (4) -siete inicial- Kruijswijk (2), Tchaptchet (4), Álvarez (4, 2p), Rodrigues (1), Somaza (3), Erauskin (4), Fresco y Wiggins. - Balonmano Morvedre Santos (2), Claramonte (1), Gámez (1), Torok, López (1), Pérez (5) y Palanques (4) -siete inicial- Couto (4), Gallart, Julve, Zálvez (1), Lafsahi (1), Masseu (5), Catalá y Secades. Parciales: 2-2, 7-2, 9-4, 12-5, 14-6, 18-10 (descanso) 19-13, 20-16, 23-19, 25-21, 30-23 y 34-25 (final).

Árbitros: Oriol Grebol y Miquel Vigo. Excluyeron a las locales Erauskin y Etxeberria y a la visitante Couto.

Con Prades muy segura en portería una vez más, y el Bera Bera, sólido en defensa y con un juego muy coral –hasta diez jugadoras anotaron en la primera mitad– parecía haber sentenciado el partido. Erauskin desde la esquina anotó el 14-6, una diferencia de ocho goles. Una renta que las donostiarras recuperaron cuando Elba Álvarez con un contragolpe de libro cerró el marcador antes del descanso, 18-10.

Justo a tiempo

Tras el paso por vestuarios las visitantes salieron confiadas. Desconocido el Super Amara en cambio, salió dormido y tras un parcial de 1-5, Álvarez paró el tiempo. Santos, portera de Morvedre, con dos goles de portería a portería, redujo la renta, 20-18.

La reacción llegó a tiempo. Anotó Arroyo, la única sin marcar hasta ese momento, 23-19 y seguido Prades firmó su décima parada. La dinámica cambió por completo. El Bera Bera recuperó su mejor versión y ante eso, pocos equipos son capaces de reaccionar.