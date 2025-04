Dieciséis temporadas jalonan la trayectoria profesional de Arantxa Novo (Ferrol, 1984), de las cuales pasó siete en la disciplina del IDK Euskotren. Es posiblemente una ... de las jugadoras más importantes de la historia del club de Ibaeta, con el que consiguió el ascenso en 2013. Reconoce estar sufriendo por la situación que atraviesa el equipo y no tiene una explicación tácita de por qué el IDK ha llegado a la última jornada jugándose la permanencia. «En deporte dos y dos a veces no son cuatro», dice. Estará el sábado en las gradas del Pazo de Deportes de Lugo «animando al IDK como una más».

– ¿En qué está ahora mismo Arantxa Novo?

– No me puedo quejar, vivo en Lugo, formé una familia, tengo un niño de 8 años y soy funcionaria, así que llevo la vida de una persona de mi edad.

– Una competidora nata como usted, ¿echa de menos el día a día del baloncesto profesional?

– Sí, la verdad que echo mucho de menos el poder competir, el día a día de entrenar. Los viajes, no tanto –risas–. Yo siempre digo que cuando dejas de jugar es cuando valoras a veces mucho más las cosas.

– ¿Sigue haciendo deporte?

– Sí, sí, lo necesito. Otra de las cosas de echar de menos tu vida de deportista.Ahora tienes que cuadrar horarios y casi escaparte para hacer deporte. Sigo necesitando y hago un poco de todo, baloncesto también.

– No me diga...

– Montamos un club de baloncesto de veteranas, entonces jugamos una vez al mes o así. Llevamos a los niños, entonces bueno, es algo que te permite dentro de la rutina que tiene cada una, de poder distraerte un poco y de hacer algo que a todas nos gusta.

– ¿Será usted la mejor de su equipo..?

– No sé... No creo. Mi hijo me dice que soy chupona, que no paso mucho el balón –risas–.

– ¿Tendrá tiempo de ir el sábado a ver al IDK?

– Sí, sí. Allí estaremos. Me imagino que preparada para sufrir pero esperemos que haya un final feliz.

– ¿Tiene alguna explicación de lo que ha vivido el equipo durante esta temporada?

– El deporte como todo en la vida, al final, dos más dos nunca son cuatro. En una temporada tan larga pueden producirse infinidad de cosas y lo que piensas que va a ir por un lado, se tuerce y va por otro. Claro, Azu sigue siendo la misma entrenadora que ascendió al equipo, que lo metió en Europa, que ha jugado playoff e hizo seguro la plantilla con miras más altas de las que tiene ahora. Al final esas cosas pasan, esto es deporte.

– Siga por favor.

– Habrán pensado montamos el equipo para esto, pero las piezas tienen que encajar y a veces no encajan del todo y pasan estas cosas. Dentro del deporte son las normas del juego, es lo que pasa. Pasa en todos los ámbitos de la vida, en otros deportes, otras disciplinas y otros clubes.

– Es que en deporte no hay nada ni nadie infalible, ¿verdad?

– Siempre pongo el ejemplo de Lino González, que es entrenador.Fichó por el Perfumerías y la cosa no iba bien.Se le destituyó, ha cogido el Baxi Ferrol y ha sido subcampeón de la Eurocup y va a estar en playoff. Y es la misma persona y el mismo entrenador. Pero las cosas no salen siempre como se quiere.

– ¿Le ganará Valencia alCelta?

– Hombre, espero que sí –rotundo–.

– ¿Nervios?

– Los habrá.Pero el IDK tiene que salir al campo con convicción de que es un partido que lo tienen que ganar. Y una vez que te metes en la pista, olvidarte de todo. Ir a dar el 200% y creo que en ese caso el IDK puede ganar y espero que gane.

– Y ya habrá tiempo de analizar la temporada...

– Yo creo que lo mejor de esto es sacar en limpio las cosas positivas y el aprendizaje que te llevas, porque son momentos complicados y al final se pasa mal. A veces hay que pasarlo mal para luego disfrutar, ¿no? Sí, esperemos que el sábado disfrutemos.

– Se le ha visto varias veces en el Gasca, sigue de cerca al equipo.

– Sí, hace nada que estuve allí. Intento ir en cuanto puedo porque Azu y Carmen Muguruza, todos, son como parte de mi familia por todo lo que hemos pasado juntas.