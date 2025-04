«Este curso hemos podido batir el récord de victorias»

A falta de la última jornada fuera de casa frente al Leganés, el Salto Bera Bera celebra haber cuajado «una de nuestras mejores temporadas». Un ... curso que su entrenador, Iker Iglesias, preveía tranquilo en cuanto a la permanencia en su segundo año al frente del banquillo, y que termina con opciones de concluir terceros.

– El broche a la temporada lo pusieron en Bidebieta.

– Sí, fue una victoria muy importante para nosotros, queríamos terminar el curso bien en casa. Estamos súper contentos. El objetivo de esta temporada está más que cumplido y con esta última victoria ante el Betis se batió el récord de victorias en primera división del club.

– Todavía les queda cerrar el curso ante el Leganés.

– Además nos jugamos el tercer puesto. Es un partido más importante de lo que a priori parece, porque no jugamos ni la permanencia, ni el ascenso, pero va a definir la posición en la tabla, terceros o quintos.

– ¿Lo ve posible?

– Claro. Sabemos que es un equipo al que ya hemos ganado en Bidebieta, en un partido ajustado, pero en el que supimos mantener nuestro juego. Lo que espero es que este último partido se repita un poco lo ocurrido en la ida. Es para celebrar que estemos luchando por esto. El objetivo de la temporada era quedar en el top 4. Teníamos equipo para ello y todo el mundo me decía que qué alta estima tenía. Claro, nosotros llevamos años luchando por la permanencia, y querer quedar de repente entre los cuatro primeros sorprendió, era como un cambio muy radical, pero estamos a punto de poder cumplirlo.

– Esperaban una temporada más tranquila que la anterior, ¿también tan ilusionante?

– La verdad es que me ha sorprendido mucho. Teníamos un equipo que es prácticamente nuevo. Con el que coordinar todas esas nuevas piezas, esos nuevos jugadores que tengan cohesión con el resto, yo pensaba que iba a costar más. Y sí, es verdad que ha habido trabajo en ello, pero los resultados han llegado y muy bien. Han colaborado todos y se han entendido todos muy bien.

– ¿Dónde ha estado la clave?

– Enlazamos seis victorias consecutivas muy importantes. Eso fue un chute de moral. Pero destacaría el nivel de juego que ha ido poco a poco creciendo. Que las victorias han sido fruto de eso y sobre todo que han sido seis triunfos en los que dieron un paso adelante los suplentes por varias lesiones que tuvimos. Eso obligó a que los menos habituales tuvieran bastantes minutos en esta racha, que eso siempre me alegra. Sobre todo jugadores de casa, de la cantera. También destacaría que a pesar de que al principio no teníamos un balance de victorias y derrotas muy favorable, las derrotas fueron por la mínima, el nivel de juego siempre estaba ahí desde un inicio y con confianza se fue perfeccionando.

– Su segunda temporada en el banquillo ha sido muy distinta a la primera.

– Totalmente diferente. La primera era mi primer año, con una plantilla muy reducida, en la que incluso tuve que jugar para llegar al mínimo de fichas presentadas. Y este año he tenido que hacer convocatorias en muchos partidos, dejando a gente fuera porque éramos de más. Eso también me ha dado más recursos como entrenador. El año pasado fui a aprender y este año además lo he disfrutado, con más herramientas y, sobre todo, con más armas también.

– ¿Cómo se le ha dado dejar a sus excompañeros sin jugar?

– Decidí dar este año mucha importancia a la asistencia, cosa que el año pasado también se daba importancia pero no se reflejaba. Este curso han tenido que fichar cada vez que venían a entrenar. Eso luego se ha visto recompensado a la hora de esas elecciones, de quién se queda fuera, quién no. Hablar también de la gestión del grupo abiertamente es importante, pero lógicamente siempre hay gente que no está tan conforme y gente que sí.

– ¿Qué nota le pone al curso?

– Nunca doy dieces porque siempre se puede mejorar. Si quedamos terceros diría que un nueve. Si no lo logramos, por no cumplir el objetivo del Top 4, le daré un ocho porque los objetivos del juego se han cumplido. La sensación general de todo el club es de haber sido una de nuestras mejores temporadas.