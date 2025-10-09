Arranca la Liga U, competición que nace para paliar la fuga de talentos a la NCAA

R. Melero Jueves, 9 de octubre 2025, 09:31 Comenta Compartir

Los seguidores al baloncesto se van a ir familiarizando con una nueva competición a partir de mañana. Nace la Liga U, también conocida como «Liga U22», que fue presentada oficialmente el pasado martes. Se trata de una nueva competición impulsada por la Federación Española y la ACB, que busca convertirse en el gran puente entre el baloncesto formativo y el profesional. Esta liga, destinada a jugadores menores de 22 años, pretende ofrecer minutos de calidad, oportunidades reales de crecimiento y una alternativa sólida al sistema universitario estadounidense, evitando así la fuga de jóvenes talentos que cada año dejan España en busca de experiencia y visibilidad. Los ejemplos de Mario Saint-Supery (Unicaja), Rubén Domínguez (Bilbao Basket) o Jordi Rodríguez (Joventut Badalona) hablan bien a las claras que es cierto que hay una fuga de talentos. Desde que los 'college' estadounidense abrieron sus puertas a contratos profesionales para los jugadores, no tiene nada que ver el salario que puede percibir un jugador en la propia ACB o en la NCAA, por ejemplo.

Aunque es cierto que hay muchas voces críticas con esta competición, donde jugarán los equipos con la nomenclatura de los clubes de la ACB, porque piensan que ya hay competiciones suficientemente atractivas como la Primera FEB, donde juega el Inveready GBC, o la Segunda FEB, donde toma parte el Biele Iraurgi, que podrían ser acomodos perfectos para estos jugadores menores de 22 años.

Con un fondo inicial de 15 millones de euros aportados por el CSD, la competición contará con quince equipos, la mayoría filiales o conjuntos vinculados a clubes ACB, salvo tres excepciones Andorra, Baskonia y Breogán, que no participarán en esta primera edición.

Los equipos estarán divididos en dos grupos, con una primera fase que se disputará entre octubre y enero, una segunda fase que va desde enero hasta abril y una fase final en sede única, la llamada final a seis, programada para mediados de mayo. El choque que abra esta U22 será el Unicaja-Real Madrid mañana (19.00 horas) retransmitido por Teledeporte pero habrá tres encuentros más: Zaragoza-Joventut, UCAM Murcia-Burgos y Lleida-Granada.