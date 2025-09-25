La temporada otoñal, la más popular

M. Oiartzun San Sebastián Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

El atletismo popular, el de asfalto, sigue enganchando. Y gracias a que cada vez gente más joven y, sobre todo, más mujeres se animan a participar en las carreras, el crecimiento de prácticamente todas las pruebas está siendo bestial durante los últimos años en Gipuzkoa. También, sin duda, ayuda que no son pocos los que aprovechan estos eventos para hacer turismo. Y, aquí, sin duda, Donostia y sus carreras llaman la atención a miles de corredores.

Este fin de semana arranca la siempre movidita temporada otoñal de carreras en Gipuzkoa. Y este año es la más popular, al menos hasta la fecha. El domingo, entre Ordizia, Beasain y Lazkao se disputa una nueva edición del Memorial Josetxo Imaz (10K), prueba que alcanza su edición número 25. Y, coincidiendo con este aniversario, la organización, que espera a 350 corredores, está preparando una comida popular a la que, quien lo desee, puede apuntarse por diez euros (inscribirse en el Memorial Imaz cuesta quince euros). Esta es la única carrera popular que no se canceló durante la pandemia, por lo que alcanza estas 25 ediciones sin parones.

Octubre arranca con fuerza

Octubre, como es habitual, congregará muchas de las populares de otoño. El décimo mes del año arrancará con fuerza. El primer domingo (día 5), coinciden dos pruebas.

El Medio Maratón de SanSebastián Rural Kutxa sigue creciendo con fuerza, como demuestran los 4.000 inscritos y el que los dorsales se agotaran hace ya tres meses. La participación de atletas de élite en la capital guipuzcoana también promete, como en años anteriores, siendo esta prueba en asfalto de 21,097 kilómetros (homologada e incluida en el calendario de la RealFederaciónEspañola de Atletismo) la de mayor nivel atlético de Gipuzkoa en otoño. Ese mismo día, entre Hendaia, Irun yHondarribia, se disputará una clásica como la Txingudi Korrika, de diez kilómetros.

El día 12, turno para elCross 3 Playas enDonostia (10K), que también ha agotado sus dorsales. En 2024 se convirtió en la primera carrera del territorio en contar con más mujeres inscritas que hombres. Y el día 26, triplete: Salto 15K en Donostia, Donibane-Hondarribia (21K) y Lasarte-Oria Bai (10K). Será un domingo con miles de corredores sobre el asfalto.

La Behobia, con 30.000

La reina de las populares, como de costumbre, llegará el segundo domingo de noviembre (día 9 este año). La Behobia-SanSebastián, que agotó dorsales en cuestión de minutos, reunirá a alrededor de 30.000 participantes.

Serán menos, pero también miles, los que buscarán completar los 42,195 kilómetros el 23 de noviembre en el Zurich Maratón de SanSebastián, carrera que en 2024 tuvo que cancelarse por una alerta por temporal y que quiere regresar con fuerza.

La 15K de Donostia y la 10K del maratón, con dorsales disponibles

Aún hay dorsales disponibles para aquellos corredores que el 26 de octubre quieran participar en la Salto 15K de Donostia o el 23 de noviembre en la 10K del Zurich Maratón de SanSebastián. Son, sin duda, dos de las clásicas del calendario guipuzcoano de carreras. Y, en el caso de la prueba de octubre, una ocasión muy buena para los que quieran estrenarse, ya que también habrá, como de costumbre, una carrera de cinco kilómetros. Entre estas dos distancias (15K y 5K) son ya cerca de 3.000 los inscritos. SabicoGroup se suma este año como patrocinador de esta popular, «luciendo en el dorsal, en la web y en distintos soportes gráficos como garantía de seguridad».