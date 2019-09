Atletismo No habrá guipuzcoanos en el Mundial por segunda vez consecutiva El realista Adrián Rocandio se ha quedado a las puertas de clasificarse para el Mundial. / K.L. Entre los 40 atletas seleccionados para competir en Doha no hay atletas del territorio, lo que también ocurrió en Londres 2017; es la primera vez en lo que va de siglo que no hay representación en dos ocasiones seguidas KAREL LÓPEZ Jueves, 12 septiembre 2019, 19:14

No habrá atletas guipuzcoanos en el Mundial de Doha. La Real Federación Española de Atletismo ha hecho pública la lista de 40 atletas que competirán en el Campeonato del Mundo de Doha (del 27 de septiembre al 6 de octubre) y, por segunda vez consecutiva, no hay representación guipuzcoana. Ya ocurrió en Londres 2017. Es la primera vez en lo que va de siglo que no hay atletas guipuzcoanos en las listas para el Mundial al aire libre (la segunda competición atlética más importante tras los Juegos Olímpicos) en dos ocasiones consecutivas.

El que más cerca ha estado de clasificarse para esta cita que se disputa cada dos años ha sido Adrián Rocandio. El cuatrocentista de la Real Sociedad ha completado la vuelta al anillo este curso en 46.80 y peleó por las medallas en el Campeonato de España absoluto. Las lesiones de Lucas Búa y Bruno Hortelano, sobre todo, han provocado que el relevo 4x400 masculino, en el que estos dos velocistas eran prácticamente fijos, haya tenido que buscar recambios. El donostiarra era uno de los nombres con los que la RFEA podía contar, pero finalmente ha sido Mark Ujakpor el seleccionado junto a Óscar Husillos, Samuel García, Julio Arenas y Darwin Andrés Echeverry. 45.30 pedía la IAAF para estar en Doha en la prueba individual y ninguno de los atletas españoles lo ha conseguido este año.

Mermados por las lesiones

Maialen Axpe tampoco estará en Doha. La pertiguista del Atlético San Sebastián, tras una brillante campaña indoor, no ha podido prácticamente competir durante la temporada estival por una lesión y no se ha visto en condiciones de tratar de realizar la mínima. 4,50 metros saltó bajo techo y 4,56 era lo que le pedían para estar en Catar.

Y más de lo mismo con Odei Jainaga. El jabalinista del CD Eibar, que ha regresado a la competición volviendo a rondar los 80 metros tras ver cómo poco a poco recuperaba las sensaciones perdidas y su codo volvía a la 'normalidad', tampoco estará en Doha porque la IAAF pedía 83 metros.

En cuanto a Iraitz Arrospide, campeón del mundo de 50 kilómetros recientemente en Brasov, tampoco viajará a Catar porque, a pesar de que la IAAF pedía únicamente bajar de 2h16 en maratón (sin duda, la mínima más barata para estar en el Mundial al aire libre), la RFEA endureció el tiempo exigido hasta 2h12:15. El crono del fondista txuri-urdin en Valencia (marca personal) fue de 2h13:23. Arrospide es, en estos momentos, el sexto mejor español del año en maratón y al Mundial cada selección puede llevar a tres atletas como máximo por disciplina.

La selección

Orlando Ortega, en los 110 metros vallas; Fernando Carro, en los 3.000 metros obstáculos; Javier Cienfugos, en martillo; Ana Peleteiro, en triple; y MaríaPérez, en 20 kilómetros marcha, lideran el elenco de 40 atletas (28 hombres, 12 mujeres) que llevará la selección española al Mundial de Doha.

Esta es la lista completa, a falta de comprobar el estado de forma de los maratonianos:

Selección española Mujeres: Esther Guerrero y Marta Pérez (1.500); Irene Sánchez-Escribano (3.000 obstáculos); Ana Peleteiro y Patricia Sarrapio (triple salto); María Pérez, Laura García-Caro y Raquel González (20 km marcha); Mar Juárez y July Takacs (50 km marcha); Elena Loyo y Marta Galimany (maratón). Hombres: Álvaro de Arriba, Adrián Ben y Mariano García (800); Jesús Gómez, Kevin López y Adel Mechaal (1.500); Orlando Ortega (110 metros vallas); Sergio Fernández (400 metros vallas); Fernando Carro, Daniel Arce e Ibrahim Ezzaydouni (3.000 obstáculos); Eusebio Cáceres y Héctor Santos (longitud); Alberto González y Javier Cienfuegos (martillo); Diego García, Miguel Ángel López y Álvaro Martín (20 km marcha); José Ignacio Díaz, Marc Tur y Jesús Ángel García Bragado (50 km marcha); Hamid Ben Daoud y Daniel Mateo (maratón); Julio Arenas, Darwin Andrés Echeverry, Samuel García, Mark Ujakpor y Óscar Husillos (relevo largo).

Por lo tanto, en la selección española para el Campeonato del Mundo de Doha hay dos atletas con licencia vasca: los maratonianos Hamid Ben Daoud y Elena Loyo. Se queda fuera también el discóbolo Lois Maikel Martínez, quien a pesar de contar con la mínima tanto de la RFEA y de la IAAF (es el cuarto del ránking mundial de la temporada), no ha demostrado estar a muy buen nivel durante las últimas competiciones.