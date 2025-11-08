Las txapelas que todos los atletas quieren

Karel López Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Es tradición que los ganadores de carreras populares en Euskadi reciban las características txapelas negras con las que posan para la foto en el podio. Las buscan los atletas locales y también, claro, los foráneos, que quieren que en su vitrina de trofeos luzca este distintivo siempre tan especial y bello. Estwe domingo, en la 60 edición de la Behobia-San Sebastián, entre los 27.981 inscritos habrá una decena de atletas en busca de las txapelas: la femenina y la masculina. Entre ellos, Chakib Lachgar, que ya tiene tres de esta carrera (2019, 2023 y 2024). Si mañana vuelve a ser el primero en cruzar la línea de meta del Boulevard, el rápido fondista se convertirá en el guipuzcoano con más victorias en la reina de las populares, superando a Juan Mari Garin.

Él es el actual rey de una popular que ha tenido años sin grandes nombres pero que, en esta ocasión, sí que contará con atletas de buen nivel capaces de plantarle cara a Lachgar. Entre ellos, Abdenasser Oukhelfen (actual subcampeón de España de medio maratón y a quien Chakib ya ha derrotado este año en Varsovia), el olímpico uruguayo Nicolás Cuestas, Asier Calahorra (1h02 en medio maratón hace dos semanas), Raúl Celada (llegó a ser internacional con España), Xavier Badía... Son atletas con un poderoso final.

Incluso Javi Guerra y Roberto Alaiz, atletas que han llegado a competir al máximo nivel, han querido ser de la partida, aunque ya sin dorsales disponibles por parte de la organización cuando se decidieron a correr. ¡Ah! Y no nos podemos olvidar del incansable Iraitz Arrospide. El atleta txuri-urdin sueña con este triunfo.

Datos a tener en cuenta Horario de las salidas: 9.30: Atletas con discapacidad. 9.35: Rollers. 9.55: Élite mujeres.10.00: Élite hombres. 11.35: Última salida, el cajón 19.

Datos de la carrera: 60ª edición.20,196 kilómetros. 192 metros de desnivel positivo. Tiempo máximo 2h35 desde paso por la salida.Inscritos: 27.981, a los que hay que sumar a 153 rollers y a 65 deportistas con discapacidad que corren con catorce guías.

Avituallamientos: Serán 8 puntos y el de meta. El primero de ellos, en el kilómetro 1,8. Y el último antes de completar la carrera, en el 17,8, al bajar.

Puntos de animación: 14 en total.

Liebres: 28 (14 mujeres y 14 hombres).

Agenda de hoy: Recogida de dorsales. Kursaal. Hoy, de 10.00 a 20.00. Hay que presentar el QR con el localizador.

Cambio de titularidad. Hasta hoy a las 20.00 a través de la web de la carrera.

A veces la Behobia no la gana el más rápido, sino el más listo o el que mejor juega sus cartas. Lachgar en 2023 bajó de la hora; en 2024, le bastó con 1h02:17 y también llegó a meta en solitario... En 2019, en aquel triunfo que sirvió para que se conociera su historia y cómo llegó en los bajos de un camión buscando una mejor vida, se impuso al sprint. Ahora ya a otro nivel, pero estará en la salida también Eneko Agirrezabal, vencedor en 2021.

La argentina Tesuri, favorita

Mireia Guarner, madre hace menos de seis meses, defenderá su txapela sobre el asfalto. Quería que su regreso fuera en esta carrera tan especial para ella. El año pasado ya pudo con una fondista que llegó a ser internacional y finalista europea como la navarra Maitane Melero. No perseguirá el triunfo en esta ocasión, pero la catalana no quería perderse la gran fiesta de la Behobia. Una cita a la que este año vienen un buen número de buenas atletas, más de lo normal. Y eso que ha habido bajas de última hora como la de Nuria Lugueros, ganadora en 2021, o la de la venezolana Edymar Brea.

La mujer a batir será la argentina, aunque residente en España, María Luz Tesuri, plusmarquista de su país de 10K con 32:47. Tiene 1h12:52 en medio maratón desde hace dos semanas... Le podría plantar cara la ecuatoriana Katherine Tisalema, top10 en el hipódromo de Zubieta la semana pasada y con 1h12:51 de marca personal en los 21,097 kilómetros.

También figura inscrita la alavesa y olímpica Elena Loyo. A sus 42 años, la maratoniana, que sabe lo que es ser campeona de España de medio maratón, aspira a subir a lo más alto del podio en una carrera que no corre desde hace una década (tiene dos podios). A su favor, que conoce el recorrido. En la salida también se espera la presencia de Diana Martín, segunda en 2018 y quien llegó a ser medallista continental en obstáculos; Sara Benedí... Y entre las guipuzcoanas, Maite Arraiza.

Del mismo modo que la versión masculina de la carrera ha encontrado a su rey de los últimos años, la femenina no tiene a su reina. Nadie repite triunfo desde que la canaria Aroa Merino ganara en 2016, 2017 y 2018.

