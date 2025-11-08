La carrera en directo y más en el especial de la web DV retransmite el domingo desde las 9.15 horas la prueba íntegra y las reacciones de los participantes dentro de un especial multimedia

La web de este periódico también se vuelca un año más con la prueba con una cobertura especial que ofrece como contenido estrella la retransmisión íntegra, con especial seguimiento a los líderes de la carrera y protagonismo después para los atletas populares.

Antxon Blanco y Karel López llevarán el peso del directo. Les acompañarán con sus comentarios la atleta Sara Villasante (segunda clasificada en 2023) y el también fondista Sergio Román. Los cuatro contarán lo que ocurra en la cabeza de carrera (tanto en la femenina como en la masculina). Se podrá seguir una vez más en una retransmisión desde diariovasco.com que tradicionalmente siguen miles de personas.

El aspecto deportivo es importante y por eso en cuanto lleguen a meta los distintos ganadores de cada categoría se ofrecerán sus primeras impresiones sobre la carrera. Minutos después todo el protagonismo será para los miles de atletas anónimos, muchos de los cuales mostrarán su alegría, y su cansancio, ante el micrófono de Laura Chamorro desde la línea de meta.

Una vez concluido este especial en directo, Diariovasco.com irá ofreciendo las mejores fotografías de la mañana, tomadas desde diversos puntos del recorrido, así como la clasificación completa con un buscador por nombres, dorsales, apellidos o localidad.

Además la web publicará durante la tarde la habitual 'Cámara de meta', una sección que permite ver la llegada personalizada a meta de los corredores que se desee observar. También basta con introducir en un sencillo buscador su nombre o apellidos para ver cómo es su celebración final en la recta del Boulevard donostiarra.

Otra de las secciones especiales para la ocasión es la portada personalizada, que permite a cualquier persona guardar o imprimir una portada de El Diario Vasco con su tiempo final y con su foto. Un recuerdo para conservar o compartir que también estará accesible desde la portada de la web líder en Gipuzkoa.

Previamente, esta cobertura dedicada a la Behobia - San Sebastián ofrece diversos consejos útiles de médicos y de nutricionistas sobre cómo afrontar la recta final de la preparación así como las mejores indicaciones para no sufrir de más durante el desarrollo de la prueba.

Diariovasco.com también ofrece la información detallada de las afecciones al tráfico en las zonas aledañas al recorrido, así como los cambios en los horarios en autobuses, trenes y paradas de taxi de Irun, Pasaia, Errenteria y Donostia.