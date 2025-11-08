Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»

Álvaro Vicente Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:59 Comenta Compartir

El domingo estaba corriendo el maratón de New York y el día 30 se estrenará en el de Shanghai, llamado a acceder a la lista de los Majors más pronto que tarde. Entre medias, Estefanía Unzu Ripoll (Pamplona, 1985), conocida en la redes sociales como Verdeliss, se estrenará en la Behobia, una cita por la que «siempre» se ha sentido atraída pero que nunca ha terminado de correrla porque ella, según se define, es una atleta de ultra distancia, y afrontar una carrera de veinte kilómetros supone alterar su preparación y enfrentarse a «miedos» que no acostumbra.

«Tengo sensaciones encontradas. Estoy muy motivada, entusiasmada, porque por fin hago una carrera que siempre he tenido en mente pero que por hache o por be no he podido, pero también siento pánico porque yo tengo motor diesel, de ultradistancia, y no sé cómo voy a responder en una de veinte. Me la he tomado como un desafío. Estoy habituada a carreras largas con desnivel, pero es una incógnita cómo voy a responder en Gaintxurizketa, Capuchinos y Miracruz. Cuesta arriba me falta fuelle y lo compenso cuesta abajo, que voy como un cohete».

Originaria de Mutilva, la atleta intuye que según los entrenamientos que lleva en las piernas, con una «preparación en las últimas semanas con series cortas para ganar chispa», su marca puede rondar 1h25, pero le preocupa en exceso porque si algo transmite a través de las redes sociales es que todos los desafíos los disfruta a tope. «Y esta vez no va a ser distinto. Siempre digo que corro para divertirme y la Behobia va a ser especial porque mi marido, que la ha corrido varias veces, siempre me ha hablado maravillas. Yo empecé a correr arrastrada por él, así que de alguna forma es corresponderle participando en una cita que para los navarros es como correr en casa».

Verdeliss, la corredora y creadora de contenido que participará en la Behobia - San Sebastián

Verdeliss es una de las muchas creadoras de contenido que correrán mañana exportando la Behobia por tierra, mar y aire en sus canales, pero ninguna con el número de seguidores que tiene ella. A Verdeliss le siguen 1,5 millones de personas. Ahora tiene detrás a muchos aficionados al deporte, pero antes se hizo un nombre al compartir vídeos caseros de su vida familiar. Comenzó en YouTube en 2008 y con el tiempo, su naturalidad para mostrar lo que significa ser madre de ocho hijos, unida a su autenticidad y cercanía, la han convertido en una de las influencers más queridas.

Pero Estefanía además es una atleta importante: el pasado domingo corrió en New York su 55ª maratón desde que debutase en la distancia allá por abril de 2023 en Viena y esa en Manhattan fue su sexta maratón que finaliza en menos de 3 horas en los últimos dos meses (Tallin, Varsovia, Logroño, Mont-de-Marsan, Amsterdam y Venecia).

Hija de Fernando Unzu, entrenador del Club Ederki, y de Marta Ripoll, directiva de la Federación Navarra y jueza, el año pasado Verdeliss se proclamó campeona de España de 100 kms. y este año ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en ganar la World Marathon Challenge (7 maratones en 7 días en 7 continentes), estableciendo un nuevo récord Guinness. «Sigo siendo la misma madre que se despierta para preparar el desayuno de los niños, la que está pendiente de las revisiones del pediatra, de si tienen un examen o la que se enfada porque no se acuestan pronto», defiende.

Así que para encajar todas las piezas, su solución es entrenar en cinta en un pequeño gimnasio que tiene en su domicilio. «Soy corredora nocturna y la cinta mi gran aliada», confiesa. Sus largos entrenamientos arrancan cuando sus hijos ya descansan. Mañana le espera el asfalto y de día.