«Mis hijos suelen decir que soy especial»

Cuidar la alimentación, cero de alcohol, nada de fumar y practicar deporte con regularidad. Parece ser el secreto de Joxe Mari Mercero, nacido en el pueblo navarro de Unanua hace 79 años. Sus lazos con Gipuzkoa son muy estrechos ya que durante muchos años de su vida laboral venía a diario al Puerto de Pasaia a cargar y descargar la mercancía que transportaba en su camión. «He sido transportista autónomo durante 42 años y nunca he tenido ningún accidente y nunca he estado de baja. Casi a diario los últimos 15 años hacía el trayecto de Zaragoza a Pasaia con mi camión y por eso conozco muy bien San Sebastián y sobre todo a los vecinos pasaitarras, que tengo que decir que cada año salen a aplaudirme y animarme».

Parte de la familia de Joxe Mari está afincada en Donostia y eso hace que el vínculo sea más estrecho. «Tengo a un hijo, dos hermanos y varias primas viviendo allí, así que cada vez que podemos nos escapamos a hacerles una visita».

Este experimentado atleta navarro comenzó a practicar running con 18 años. «Cuando tenía tiempo libre –que con el camión es difícil– salía a correr. Mi primera Behobia - San Sebastián la hice con 18 años y francamente no me acuerdo de la marca. Poco a poco fui progresando y en 1982 hice 1h23, que es mi mejor crono. La verdad es que llegué a meta con la sensación de que no me había cansado mucho».

Desde el 2010 no ha parado de cosechar títulos, medallas y homenajes especiales. «En estos últimos ocho años he sido campeón de España de veteranos en varias modalidades atléticas; cross, ruta, pista, llegando a conseguir un total de 12 medallas. En las pistas de Durango fui Campeón de España de 10.000 con 48 minutos. Además, en el 2017, el Gobierno de Navarra me ha dado una placa al mejor atleta de mi franja de edad. La verdad es que estoy muy contento y agradecido».

Este domingo, Joxe Mari lucirá el dorsal naranja 19597 y su propósito es terminar la carrera en dos horas. «Me han dicho que salgo en el grupo 11 a las 10.57. Tengo que decir que por motivos de salud de mi mujer no he podido entrenar mucho. De hecho, en el último mes no he salido a correr ni un solo día. Mi esposa ha estado ingresada ya que tuvo una lesión en la cabeza. Estábamos un poco preocupados porque podía ser un tumor, pero, por suerte, ya está recuperada. Por eso hay que escuchar las indicaciones que hace la organización e ir con precaución. La carrera es muy dura y larga, por eso hay que dosificar bien. En el nuevo recorrido hay que guardar fuerzas hasta la zona de Capuchinos porque como llegues fundido esta subida te deja clavado. Recuerdo cómo en el anterior la gente de Pasaia me animaba insistentemente. Yo les correspondía, me paraba y les daba besos y abrazos. La Behobia es mundial, todo está perfecto y te emocionas mucho. La generosidad del público es inmensa».

Joxe Mari puede presumir de tener en sus piernas 33 Behobias. «Con 72 años hice 1h32 y la organización me mandó una placa por haber hecho el mejor crono en mi categoría de edad».

Tiene tres hijos, uno vive en Donostia y los otros dos en Pamplona y los tres se da la circunstancia que son profesores. «El que vive en San Sebastián imparte clases de química y los otros dos de inglés. Me suelen decir con frecuencia que estoy hecho de otra pasta y que soy especial. Ellos no corren, pero si hacen otros deportes».

Nuestro Joxe Mari guarda muchísimos recuerdos de esta gran carrera en la que convergen edición tras edición un sinfín de historias maravillosas. «Hace tres años participé con mi hermano Paco y llegamos a meta cogidos de la mano. Estos momentos no se olvidan. Me hace mucha ilusión correr el domingo, pero al año que viene aún más, entonces tendré 80 años. Esta edición quiero dedicársela a la mujer, a mis tres hijos Patxi, Jone y Txema y a mi hermano Paco, que aunque no estará en la prueba, recuerdo como te he dicho esa edición en la que corrimos juntos. Tengo mucha suerte de tenerles a todos».