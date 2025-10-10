La Behobia - San Sebastián cambiará el sistema de reparto de dorsales: Habrá sorteo

Miles de corredores interesados en participar en la Behobia-San Sebastián de este año trataron el pasado 7 de mayo sin éxito (en la mayoría ... de los casos) de lograr un dorsal para la popular guipuzcoana. Los servidores colapsaron y la frustración de muchos fue evidente. En el C.D. Fortuna, organizador de la carrera, sintieron que era hora de cambiar el sistema de inscripción. En 2024 los dorsales también volaron, pero lo de 2025 ha sido una auténtica locura. Por ello, la fórmula para conseguir un dorsal que permita correr la Behobia a partir de 2026 será diferente.

Aún queda mucho tiempo para el lanzamiento (suele ser a finales de marzo o a comienzos de abril cuando los habituales pueden apuntarse), pero lo cierto es que, tal y como ha podido saber este periódico, en el C.D. Fortuna ya tienen claro que habrá sorteo.

Todavía está sin definir claramente cómo será, y esto se cerrará una vez pase la carrera de este año, pero la idea de los organizadores es que los habituales (los que han disputado al menos tres de las últimas ediciones) puedan seguir disfrutando del periodo exclusivo para ellos, sin sorteo. Este año han sido cerca de 14.000 los habituales inscritos. Y con el restante de dorsales disponibles, que rondará el 50% (aunque esto podrá ir variando), llegará el momento del sorteo. En principio, sin cupos. Es decir, sin guardar un número determinado para diferentes grupos.

La idea del C.D. Fortuna es la de mantener el periodo de inscripción para habituales. Los dorsales restantes se sortearían

Esto, aunque vaya a dejar también a muchos interesados fuera de la carrera, generará un menor nivel de frustración, ya que este año, sin ir más lejos, han sido muchos los que, enfadados, han pedido una solución a los organizadores a través de las redes sociales.

No fueron pocos los que, tras horas delante de las pantallas e incluso con más de un dispositivo, vieron cómo perdían el tiempo y se quedaban finalmente sin dorsal para disputar la reina de las populares vascas.

A partir del año que viene, no hará falta pedirse el día libre o estar pendiente del móvil o del ordenador en el trabajo (o pidiendo favores a amigos, familiares...) para apuntarse a la Behobia. La idea de la organización es la de habilitar un periodo de tiempo tras cerrar el plazo para los habituales para que quien lo desee pueda adquirir una participación en el sorteo, como ya hacen muchos de los grandes maratones o carreras de otras distancias en diferentes lugares del planeta. De este modo, los servidores no deberían colapsar, ya que dará igual apuntarse al sorteo en un momento u otro. Y no estará todo el mundo pendiente de que lleguen las 12.00 horas del día señalado por la organización para inscribirse en una carrera cada vez más demandada y en la que, lógicamente, los dorsales son limitados. Este año, alrededor de 28.000 personas podrán correr.

Cuando pase la edición de este año, a disputarse, como de costumbre, el segundo domingo de noviembre (día 9), desde el C.D. Fortuna comenzarán a darle forma al nuevo formato de inscripción. Y ofrecerán también los detalles con fechas. Lo que está claro es que la fiebre por el running parece que va a más. Y que son muchos los corredores que quieren disputar al menos una vez en su vida la Behobia-San Sebastián. Y no son pocos los que, tras estrenarse, quieren repetir. Habrá que ver cuántos son los que se apuntan al sorteo, cómo se realiza el mismo, cuándo...

1.700 cambios de titularidad

Hasta la fecha, el C.D. Fortuna ha recibido a través de la plataforma habilitada para ello 1.700 solicitudes de cambio de titularidad. El año pasado, al cierre fueron alrededor de 3.500.

En esta ocasión, la principal novedad es que el cambio de titularidad, que permite traspasar el dorsal de un corredor a otro, tiene un coste de cinco euros. Es muy importante hacerlo por la vía oficial ya que, en caso de que no sea así, si hubiese cualquier atención en carrera el seguro no cubrirá al corredor si no está a su nombre. El cambio de titularidad lleva activo desde el 1 de septiembre y se permite hasta la víspera de la carrera, es decir, hasta el sábado 8 de noviembre.

Se trata del primer año en el que este proceso de cambio de titularidad está siendo controlado por el propio C.D. Fortuna, en busca de tratar de evitar que haya quienes revendan su dorsal en diferentes plataformas a precios desorbitados. Listillos seguirá habiendo, pero lo tienen más difícil ahora.