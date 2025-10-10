Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Behobia, en su última edición. ESTRADA
Atletismo

La Behobia - San Sebastián cambiará el sistema de reparto de dorsales: Habrá sorteo

Los organizadores estudian la fórmula en los atletas no habituales para evitar incidencias entre los miles de interesados

M. Oiartzun

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Miles de corredores interesados en participar en la Behobia-San Sebastián de este año trataron el pasado 7 de mayo sin éxito (en la mayoría ... de los casos) de lograr un dorsal para la popular guipuzcoana. Los servidores colapsaron y la frustración de muchos fue evidente. En el C.D. Fortuna, organizador de la carrera, sintieron que era hora de cambiar el sistema de inscripción. En 2024 los dorsales también volaron, pero lo de 2025 ha sido una auténtica locura. Por ello, la fórmula para conseguir un dorsal que permita correr la Behobia a partir de 2026 será diferente.

