Últimos dorsales disponibles para participar en la Salto 15K

Las inscripciones para participar en la 28 edición de la Salto 15K, encaran ya su recta final. Y es que este próximo domingo finaliza oficialmente ... el plazo de inscripción (23.59 h.). Quedan 500 dorsales disponibles, 400 en la 15K y 100 en la 5K. De alcanzarse los 4.000 participantes, supondría un incremento del 30% con respecto a la pasada edición. La prueba, que constituye una de las citas deportivas más integradoras del calendario popular guipuzcoano, reunirá, un año más, a runners, rollers y atletas con movilidad reducida. La prueba volverá a contar con dos distancias, 15 kilómetros y 5 kilómetros, para que cada participante pueda elegir el resto que mejor se adapte a sus objetivos de temporada: iniciarse en una carrera popular, mejorar su marca personal o preparar la Maratón de Donostia.

La jornada dominical arrancará a las 9.30 horas con la salida de la 5K. A las 09.45 horas se dará la salida a los rollers, y 10 minutos más tarde, a las 09.55 horas, llegará el turno de los atletas con movilidad reducida. A las 10 horas tendrá lugar la salida de la prueba reina, la 15K, carrera que el año pasado ganaron el guipuzcoano Javier Menta, y la atleta británica, Holly Archen.

Esta prueba, promovida por la Federación atlética guipuzcoana y organizada por Donosti Eventos, trasciende más allá del mero hecho de correr. Su vocación por ofrecer un evento dirigido a personas que buscan en el running una forma diferente de realizar actividad física, sin perder la perspectiva social, le hace distinguirse del resto de pruebas y le ha convertido en un evento sostenible, respetuoso con el medio ambiente, inclusivo, igualitario y solidario. La salida estará ubicada en la Avenida de Madrid, a pocos metros del Estadio de Anoeta, y la meta estará ubicada este año a la altura del Palacio de Hielo, al encontrarse el Miniestadio en obras. El circuito, totalmente llano y cerrado al tráfico, recorrerá el centro de San Sebastián y los barrios de Gros, el Antiguo y Amara. Como en la pasada edición, el circuito crece por el barrio de Gros y se acorta por la Avenida de Tolosa, y circunvalando el Paseo de Anoeta en su recta final.

Por sexto año consecutivo, la empresa guipuzcoana Salto será el patrocinador principal de la carrera. A esta edición, también se sumará por primera vez el patrocinio de SABICO GROUP.

Participación femenina

Una de las noticias más positivas que destacan los organizadores es que la participación femenina sigue creciendo, alcanzando ya el 42% del total de participantes. En la distancia de 5 kilómetros, la presencia femenina se dispara al 70%, lo que supone una nueva demostración del auge que está viviendo el deporte femenino en nuestra provincia. Otro dato positivo es que más de 800 participantes vendrán de fuera de Gipuzkoa. Habrá representantes de 28 provincias siendo las vecinas Bizkaia, Araba y Navarra, las que más participantes suman, seguidas de Barcelona o Madrid. A nivel internacional, habrá participantes de Francia, más de 180 inscritos hasta la fecha, Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal, Bélgica, Rumanía, Países Bajos, Brasil, Puerto Rico o Australia. La entidad beneficiaria del dorsal solidario será este año Atzegi, que este año celebra su 25 aniversario.