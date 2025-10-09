Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La salida volverá a estar ubicada como el año pasado en la Avendia de Madrid. FOTORUNNERS
Atletismo

Últimos dorsales disponibles para participar en la Salto 15K

Este domingo se cierran las inscripciones para la prueba del próximo 26 de octubre, que volverá a contar con dos distancias, 15 y 5 kilómetros

DV

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Las inscripciones para participar en la 28 edición de la Salto 15K, encaran ya su recta final. Y es que este próximo domingo finaliza oficialmente ... el plazo de inscripción (23.59 h.). Quedan 500 dorsales disponibles, 400 en la 15K y 100 en la 5K. De alcanzarse los 4.000 participantes, supondría un incremento del 30% con respecto a la pasada edición. La prueba, que constituye una de las citas deportivas más integradoras del calendario popular guipuzcoano, reunirá, un año más, a runners, rollers y atletas con movilidad reducida. La prueba volverá a contar con dos distancias, 15 kilómetros y 5 kilómetros, para que cada participante pueda elegir el resto que mejor se adapte a sus objetivos de temporada: iniciarse en una carrera popular, mejorar su marca personal o preparar la Maratón de Donostia.

