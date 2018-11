Behobia-San Sebastián El gran acontecimiento del running popular Dos participantes firman sonrientes en un mural de la feria de la carrera; la ilusión y el buen humor fueron una constante ayer en el recinto de Ficoba. / F. DE LA HERA La carrera comienza a las 10.15 horas y los distintos grupos irán saliendo a continuación de manera escalonada Unos 30.000 participantes compiten hoy en la multitudinaria cita anual entre Behobia y Donostia M. J. SILVANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 11 noviembre 2018, 08:27

El acontecimiento del año para el running guipuzcoano ha llegado. Alrededor 30.775 corredores participan esta mañana en la LIV edición de la Behobia-San Sebastián. Este es el quinto año consecutivo en el que esta prueba, organizada por el club deportivo Fortuna, rebasa la barrera de los 30.000 participantes, de los que el 24,48% son mujeres.

El colectivo femenino ha sido un gran protagonista en la prueba de este año. Se ha fijado como reto alcanzar la paridad total en un plazo de siete años. ¿Cómo? Mediante un programa de acción específico. Enrique Cifuentes, presidente del Club Deportivo Fortuna, explicó ayer en la feria de la carrera instalada este año en el recinto de Ficoba, en Irun, que con la iniciativa 50/50/2025 se busca la «reflexión crítica, el aprendizaje y la acción lúdica en torno a la igualdad, con el reto de llegar a una Behobia paritaria en 2025. Planteamos un proceso estratégico articulado en un plan de siete años».

Participación femenina de los 30. 775 inscritos en la carrera, el 24,48% son mujeres. El año pasado fueron el 23,89%. Ficha : Edición 54. Organizador CD Fortuna. Salidas A las 9.45 horas saldrá la prueba para silla de ruedas, a las 9.50 la de rollers y a las 10.15 la carrera oficial. Distancia 20 kilómetros (carrera no homologada). El recorrido tiene 192 metros de desnivel positivo. Corredores guipuzcoanos 7.406, 169 menos que en el 2017.

29 liebres, 13 mujeres

En el camino hacia la paridad plena, la Behobia se ha volcado en potenciar y fomentar la práctica del deporte entre las mujeres, además de prestar atención al lenguaje. Fernando Ibarreta, productor ejecutivo, recordó que «la 54 edición cuenta con más de un 24% de participación femenina. Llevamos diez años de crecimiento continuo, aunque todavía estamos alejados de las altas cuotas que registran los países anglosajones o escandinavos».

La iniciativa de incorporar liebres femeninas despegó en 2017 y en tan solo un año se ha triplicado su presencia. «En 2017 se estrenaron cuatro mujeres y esta vez serán trece las que ejerzan las labores de guía. Teníamos que ser ejemplarizantes y debemos continuar por esta senda», aseguró Ibarreta.

En el plano estrictamente deportivo, los cientos y cientos de espectadores que van a poblar las cunetas a lo largo de este exigente recorrido en linea que parte de Behobia y llega a San Sebastián van a disfrutar de una emocionante competición. Tres atletas parten como favoritos a enfundarse la famosa txapela de ganador: el catalán Jaume Leiva y los vascos Iván Fernández e Iraitz Arrospide.

Jaume Leiva (Terrasa, 35 años) es un buen conocedor de la prueba. En 2012 ganó (1h01:33) y el año pasado, tras un emocionante sprint con Iraitz Arrospide, fue cuarto. Hoy se presenta tras fimrar una sensacional marca de 1h02:29 en la media de Valencia. «Me encanta que me pongan el icono de favorito. Respeto a mis rivales y sé que no me lo pondrán fácil», reconoce. Admite que «Iván tiene 2h12 en maratón y es un gran especialista en pruebas de cross». Iraitz, por su parte, «ha dado un golpe importante en el atletismo. Es un gladiador y un atleta muy rápido. En 2012 la táctica fue algo temeraria, pero me funcionó. Mis sensaciones son muy buenas. y mi mentalidad, la de ir a ganar».

Fernández, a debutar

Iván Fernández (Gasteiz, 30 años) se estrena con la ilusión de entrar en el palmarés de ganadores. La última vez que un atleta vasco logró la victoria fue en 1994, cuando el llorado azkoitiarra Diego García ganó la carrera con un tiempo de 1h01:34. «Para mí sería todo un honor ganar después de Diego. Iraitz y Jaume me caen muy bien y son buenos atletas.Correr la Behobia para un corredor de casa es muy importante. Iraitz y yo tendremos al público como un plus», dice. En cualquier caso, Jaume «está muy fuerte y su marca es impresionante. La presión no me inquieta demasiado. Saldré a dar mi mejor versión y puedo decir que, fiel a mi estilo, me dejaré hasta la última gota de sudor. Saldré a ganar, luego la carrera te pone en tu sitio».

Iraitz Arrospide (Villabona, 30 años), tercero la pasada edición con 1h02:37, es la gran referencia guipuzcoana. Con 20 años hizo su primera Behobia en 1h34 y diez años después consiguió subirse al podio. «Ganar a mi amigo Jaume fue especial. Lo del año pasado es de esos acontecimientos que te marcan de por vida. Voy a salir a pelear y tratar de no descolgarme», cuenta.

El catalán Carles Castillejo, ganador de las tres últimas ediciones, se mezclará este año con los runners populares. «Acabo de salir de una lesión y no estoy en condiciones de competir. Vengo a disfrutar», dice.

A por la tercera

Por su parte, Aroa Merino (Arrecife, 39 años) vuelve a la Behobia en busca de su tercer triunfo consecutivo: «Me encanta esta carrera por su carácter popular y ambiente festivo. Creo que estoy bien. Diana Martín es una atleta de mucha calidad, pero eso es bueno, así tenemos más motivación».

Diana Martín (Madrid, 37 años), dos veces olímpica, tercera en el Campeonato de Europa y oro en el estatal de cross y 3.000 metros obstáculo, abre una nueva etapa en su vida deportiva y entre sus planes entra debutar en la Behobia. «Esta carrera encaja perfectamente en mis nuevos retos. La media de Valencia (1h13:19) me ha dejado un buen sabor de boca. Estoy al 100% y fiel a mi estilo. Puedo decir que no voy a pasearme», subraya.

Diana está viviendo una etapa muy feliz. «Tengo a una hija de 15 meses. Mi pareja y yo somos entrenadores de dos grupos de runners populares: uno mixto y otro muy especial, ya que sus 20 componentes son mujeres. Me siento muy orgullosa de todas ellas». «En este grupo hay de todo: estudiantes, trabajadoras y amas de casa. Este proyecto lo pusimos en marcha con la idea de fomentar la igualdad en el running. Quiero dar ejemplo de paridad en el deporte y animar a las féminas a entender que ellas también si quieren pueden», explica.

Maite Arraiza (Donostia, 31 años), cuarta clasificada, primera atleta vasca y Trofeo María Luisa Irizar en 2017, volverá a ser la principal baza entre las 1.824 corredoras guipuzcoanas. Ella solo quiere «disfrutar».