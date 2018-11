Xabi Alonso: «Prieto ha corrido la Behobia - San Sebastián como jugaba, a ritmo caribeño» 02:58 Mikel y Xabi Alonso junto a Xabi Prieto en la salida de la prueba / De la Hera El exfutbolista tolosarra ha completado la prueba por segunda vez IKER MENDIA Domingo, 11 noviembre 2018, 13:10

Xabi Alonso ha particpado por segunda vez en la Behobia - San Sebastián. El exfutbolista tolosarra ha sido uno de los más de 30.000 corredores que se han dado cita en la salida de esta multitudinaria carrera.

Tras cruzar la meta, Xabi Alonso ha asegurado que ha llegado «más fundido» que el pasado año. «Había entrenado menos, he sufrido, pero al final lo importante es acabar», ha explicado.

Xabi Alonso ha completado la prueba junto a su amigo en apoyo a la «iniciativa #Behobiamediopulmon». Su hermano Mikel Alonso y su mujer Nagore Aranburu, ambos debutantes en la prueba, y el excapitán de la Real Sociedad Xabi Prieto, entre otros, han sido algunos de los rostros conocidos que han apadrinado la iniciativa.

Precisamente, Alonso ha sido preguntado por el capitán txuri-urdin ya que no han llegado juntos a la meta del Boulevard. «Xabi (Prieto) puede apretar un poquito más, ha sido de ritmo caribeño jugando y en la carrera», ha bromeado.

Xabi Alonso no descarta volver a calzarse las zapatilla el año que viene y se ha propuesto entrenar «un poquito más». Por su parte, Mikel Alonso ha explicado que «al principio de la carrera he estado justo, pero poco a me he ido sintiendo más cómodo».

02:32 Vídeo. Xabi Alonso y Arbeloa, el año pasado. / DV

1h25:41 fue el crono del exjugador de la Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich el año pasado, edición en la que se estrenó en la Behobia - San Sebastián junto a Álvaro Arbeloa, que este año no ha participado.