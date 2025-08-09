Aramendi, octavo en una final del 3.000 muy táctica

Está claro que el atletismo no es matemática. Ander Garaiar llegaba al Europeo sub20 de Tampere con la sexta mejor marca de los participantes y ... ganó. En cambio, Asier Añorga llegaba a la cita continental como líder en la siempre complicada pértiga y no pudo pasar del décimo puesto. Y Ander Aramendi, que sufrió de lindo para colarse en la final de los 3.000 metros, aprovechó la lenta y táctica carrera que salió en la final para clasificarse octavo, puesto de finalista.

El sanjuandarra fue valiente y se posicionó en todo momento en la zona delantera de la carrera. Fue una final de campeonato, de esas que se deciden en los últimos metros. A dos vueltas para el final, el ritmo se endureció. Y Aramendi, que no va mal en 1.500, empezó a sufrir. El noruego Moe Berg demostró su calidad y ganó cómodamente con un crono de 8:43.20, mientras que en un final de fotofinish entre el cuarto y el décimo, Aramendi acabó octavo. Lo que son las cosas. De los tres representantes de la selección española, el guipuzcoano fue el tercer clasificado en el Campeonato de España. Este sábado fue el mejor en Tampere.

Añorga fue el que se fue de Finlandia con una tremenda decepción. El saltador donostiarra, plusmarquista guipuzcoano absoluto gracias a los 5,41 metros que saltó en marzo, se había mostrado muy regular durante todo el curso por encima de los 5,30 metros, ganando hace dos semanas el Campeonato de España de la categoría con 5,40. Pero no fue su día en Tampere. Añorga no pudo superar el listón en 5,20 metros en ninguna de sus tres tentativas después de saltar a la segunda cinco metros. Una pena para el líder europeo de la temporada hasta este sábado, ya que el sueco Axel Rogo saltó 5,45 metros. El podio estuvo en 5,30, una altura asequible para Añorga. Ya llegarán nuevas oportunidades para este atleta que ya ha demostrado su nivel este año.

Exhibición del 4x100

Garaiar tendrá hoy una nueva opción de subir al podio (17.05 horas, Teledeporte). El oiartzuarra fue uno de los cuatro integrantes del relevo 4x100 de la selección española que ganó cómodamente su semifinal (39.93) y que hoy peleará por el oro. A priori, Gran Bretaña, que marcó el mejor tiempo (39.86), será el rival a batir. España tiene margen de mejora, puesto que precisamente las entregas a Garaiar, que corrió la segunda posta, son muy mejorables.

La selección española sumó yer cuatro medallas más. Sofía Santacreu conquistó el oro en los 10.000 metros marcha con récord de España incluido (43:47.89, quitándoselo a nada más y nada menos que a la medallista de oro olímpico María Pérez). En esa final, Aldara Melián fue bronce (44:15.89).

La plata fue para el vallista y excombinero Iker Moreno, autor del récord de España de la categoría de 400 vallas con 49.66. Se lo quita al hondarribiarra Joaquín Alonso, lesionado durante esta temporada. Y hubo dos bronces más: Aaron Ceballos en el 800 y Oriol Sánchez en el 200.