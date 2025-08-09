Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El sanjuandarra Ander Aramendi acabó octavo, puesto de finalista, en un 3.000 que se decidió al final. RFEA
Atletismo | Europeo sub20

Aramendi, octavo en una final del 3.000 muy táctica

El sanjuandarra acaba en puesto de finalista en una jornada en la que al pertiguista Asier Añorga no le salieron las cosas y solo pudo ser décimo

Karel López

Karel López

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Está claro que el atletismo no es matemática. Ander Garaiar llegaba al Europeo sub20 de Tampere con la sexta mejor marca de los participantes y ... ganó. En cambio, Asier Añorga llegaba a la cita continental como líder en la siempre complicada pértiga y no pudo pasar del décimo puesto. Y Ander Aramendi, que sufrió de lindo para colarse en la final de los 3.000 metros, aprovechó la lenta y táctica carrera que salió en la final para clasificarse octavo, puesto de finalista.

