Ya es viernes de chollos en De Tiendas ¡Acaba la semana ahorrando hasta un 44% en productos de grandes marcas con sólo un clic!

Como cada viernes, estamos encantados de empezar el día con vosotros ofreciendo un listado de lo más variado y con ofertas reales para que ahorres tiempo y, sobre todo, dinero.

En esta incursión semanal por las ofertas más destacadas de Amazon, me he asegurado como siempre que dichas ofertas tengan un precio de lo más ajustado en productos de calidad, como el que te voy a enseñar a continuación. Y aunque me gusta ordenarlos por el valor de su descuento, quiero dejar claro que la relación calidad-precio sigue siendo la misma en todos ellos.

Esta vez encontrarás descuentos en marcas que seguro conoces como: L'Oréal Paris, COSORI, Philips, Logitech y ghd.

Así que, si te pica la curiosidad y quieres empezar el fin de semana con una buena compra, anímate a hacer scroll en tu smartphone y descubre los 10 mejores chollos de esta segunda semana de marzo con Amazon. ¡A por ellos!

Crema de día Revitalift Filler de L'Oréal Paris

Una de las cremas de día más valoradas está hoy en Amazon con un descuento del 44%. Esta crema antiedad apta para todo tipo de pieles, es muy fácil de aplicar y ofrece resultados visibles tras su uso continuado. Añádela a tu rutina diaria y comprueba su agradable textura ideal para hasta las pieles más sensibles por 12,43€.

Freidora de aire de 5.5L de COSORI

Esta marca sigue siendo la líder en ventas de Amazon por su excelente relación calidad-precio y no es para menos. Ahora mismo está rebajada en un 39% para que te hagas con ella por sólo 84,99€. Ahorra oro líquido mientras cuidas un poco más de tu salud nunca es un mal negocio. ¡Ah! Y no olvides que esta oferta flash sólo estará disponible por tiempo limitado.

Afeitadora eléctrica Philips Serie 9000

A pocos días del día del padre, a lo mejor te apetece comprarle una buena máquina de afeitar como esta de Philips que, además de ser lo mejorcito en el mercado, tiene ahora un Descuentazo del 39%. Por 199€ puedes darle a tu superpapá toda una sorpresa que acabará agradeciendo cada día.

Mini motosierra de Peektook

La número 1 en ventas y, quizás, otro posible regalazo para el día del padre, es esta mini motosierra ideal para los amantes de la jardinería. Perfecta para podar y serrar madera, tiene ahora mismo un descuento del 33% para que te hagas con ella 53,05€. Un regalo original para los verdaderos manitas.

Fuente automática para gatos de PETKIT

Si tienes un michi en casa, seguro que ya sabes lo mucho que cuesta recordarles que beban cada día. Por eso, quizás no está de más probar con uno de estos bebederos pensados exclusivamente para ellos. Concretamente, este de la marca PETKIT tiene hoy una rebaja del 30% para que te lo lleves a casa por 27,99€.

Combo de teclado y ratón de Logitech

A mi esta marca siempre me ha conquistado el corazón. Sus productos son funcionales, de calidad y muy duraderos. Así que no me lo pensaría demasiado si necesitas renovar tu oficina, zona de estudio o incluso de juego, con este set de teclado y ratón. Tiene un descuento del 29% gracias a la oferta flash de Amazon que lo deja a sólo 20,99€.

Plancha de pelo profesional Original Styler de ghd

Ahorra tiempo y, gracias a Amazon, un pellizco en tu nueva plancha de pelo con esta oferta flash del 28%. Con más de 400 ventas en el último mes, los usuarios se han lanzado ya desde bien temprano a conseguir esta plancha profesional al precio de 142,99€. Un pelo liso más suave y sedoso para no eches de menos ir a la peluquería.

Altavoz Bluetooth 5.3 de Tronsmart

Llévate la música donde quieras con este altavoz portátil que se conecta fácilmente a cualquier dispositivo para darte hasta 24 horas de reproducción ininterrumpida. Es una idea estupenda para llevarte la música al parqué en tus sesiones de yoga matutino o para improvisar una pequeña fiesta con amigos. Su precio es de 29,99€ gracias al descuento del 25% de Amazon.

Auriculares Bluetooth de PowerLocus

Y si prefieres que la música sea algo más íntimo, aquí tienes estos auriculares disponibles en varios colores y con un diseño moderno que querrás llevar puestos siempre. Ya sea para atender una reunión en casa o para ir con tus temas favoritos al gym, puedes hacer hoy con estos auriculares con un 22% de descuento en Amazon. Por sólo 20,99€ tienes unos cascos compatibles con la mayoría de dispositivos.

Nivel Láser de Nikotek

Si te apetece probar a ser tú quien haga las reformas de tu casa, aquí tiene este nivel láser al 15% de descuento en Amazon que sigue siendo el más vendido. Y ojo, que esta oferta flash es más que golosa y ya han empezado a volar. Por 35,69€ no volverá a quedar nada torcido. ¡Feliz viernes!

