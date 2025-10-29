Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Organización

Organiza tu semana de forma práctica y cómoda con este planificador magnético para la nevera

Este planificador semanal magnético de MCCORL facilita la organización visual de tareas, menús y actividades gracias a su diseño amplio, accesorios completos y versatilidad para adaptarse a cualquier superficie en el hogar u oficina.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:59

Organizar la semana puede ser mucho más sencillo con herramientas visuales y prácticas como el MCCORL Magnetic Weekly Planner. Este planificador semanal, diseñado en español y con unas dimensiones de 42 × 28 cm, destaca por su formato amplio y su superficie de pizarra blanca, lo que facilita la escritura y el borrado diario sin dejar restos. Su sistema magnético permite adherirlo fácilmente a la nevera o cualquier superficie metálica, y para quienes tienen electrodomésticos no magnéticos, incluye un adhesivo de doble cara para fijarlo en paredes, puertas o cristales, lo que lo convierte en una opción muy versátil para cualquier hogar o espacio de trabajo.

El MCCORL Magnetic Weekly Planner no solo es útil para planificar tareas o menús, sino que también se adapta a necesidades familiares, escolares o laborales gracias a su diseño multifuncional.

Un completo kit

El Kit completo incluye seis rotuladores de colores, un borrador y dieciséis pegatinas magnéticas, lo que permite personalizar cada semana según las prioridades de cada usuario. A diferencia de otros calendarios semanales, este modelo ofrece una superficie resistente y flexible, fabricada en plástico de alta calidad, que soporta el uso continuado sin deteriorarse.

El MCCORL Magnetic Weekly Planner destaca por una combinación de características que lo hacen especialmente práctico frente a otras alternativas del mercado. En primer lugar, su superficie de pizarra blanca reutilizable y de gran tamaño (42 × 28 cm) permite escribir y borrar con facilidad, lo que es una excelente opción para quienes necesitan reorganizar tareas o actualizar información con frecuencia.

Una de las grandes ventajas de este modelo es su sistema magnético robusto, que facilita la fijación en cualquier superficie metálica, como la puerta de la nevera. Para quienes disponen de electrodomésticos no magnéticos, el kit incluye un adhesivo de doble cara que permite colocar el planificador en paredes, puertas o ventanas.

Otro aspecto diferenciador respecto a competidores es la calidad del material: el MCCORL utiliza plástico flexible y resistente, evitando arrugas o roturas tras un uso continuado, a diferencia de modelos más rígidos o de cartón. Esta durabilidad, junto con la facilidad de limpieza y la variedad de accesorios incluidos, convierte a este planificador en una herramienta versátil tanto para hogares como para oficinas, superando en practicidad y adaptabilidad a muchas opciones similares del mercado.

Planificador semanal magnético para nevera

